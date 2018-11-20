Автомобилисты заблокировали трассы в Ровенской области Украины

Киев, 20 ноября. Владельцы автомобилей с регистрацией в европейских странах перекрыли две трассы в Ровенской области Украины.

В Ровенском районе недалеко от села Белая Криница более 20 человек перекрыли трассу Киев – Чоп, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Участники всеукраинской акции припарковали автомобили на проезжей части с нарушением правил дорожного движения. По информации пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины, один из участников акции остановился посреди дороги и, когда сотрудник правоохранительных органов сделал замечание, начал движение в его сторону. В настоящее время с ним общаются полицейские.

Также автомобилисты перекрыли дорогу Киев – Ковель – Ягодин, в связи с этим затруднено движение транспорта.

Ранее на Украине проводились акции, протестующие выступают за упрощение растаможивания автомобилей с иностранными номерами. Водители также выступают против того, что правительство разрешило полиции проверять машины с иностранными номерами и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом.