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Производители мяса, молока и конфет в России обеспокоены новыми нормами очистки воды

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Производители мяса, молока и конфет в России обеспокоены новыми нормами очистки воды

Москва, 20 ноября. Производители молока, мяса, безалкогольных напитков и кондитерских изделий России обеспокоены новыми нормами очистки воды.

Новые нормы очистки воды вступят в силу в 2019 году. Ряд производителей считают, что из-за этого нововведения их бизнес станет нерентабельным. Компании подчеркивают, что это может привести к остановке развития.

В связи со сложившейся ситуацией Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальная мясная ассоциация, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности и Союзмолоко обратились к вице-премьеру России Алексею Гордееву. В своем послании они предложили альтернативный путь решения проблемы. Производители просят разрешить им проводить выбросы сточных вод с превышениями при наличии договора на дополнительную очистку сточных вод с водоканалами.

Производители мяса, молока и конфет в России обеспокоены новыми нормами очистки воды

Предполагается, что грубым нарушением будет считаться только трехкратное превышение нормативов, которые было зафиксировано два или более раза в год после первого нарушения, передает «Ведомости».

Автор: Катерина Иванова
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