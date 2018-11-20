«Клянусь верно служить народу ДНР»: опубликовано видео инаугурации Пушилина

Донецк, 20 ноября. Денис Пушилин вступил в должность главы Донецкой народной республики. В распоряжении редакции Федерального агентства новостей оказалось видео с торжественной церемонии инаугурации, прошедшей в Донецке.

Мероприятие продолжалось более получаса. На торжественной церемонии присутствовали более тысячи человек, в том числе делегаты из России, ЛНР и стран Евросоюза.

Денис Пушилин произнес слова присяги.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы ДНР соблюдать Конституцию Донецкой народной республики и ее законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью исполнять высокие обязанности главы Донецкой народной республики, верно служить народу», — сказал Денис Пушилин.

Напомним, 11 ноября состоялись выборы главы республики и депутатов Народного совета ДНР. По результатам выборов, победу одержал Денис Пушилин, набрав более 60% голосов избирателей. За пост главы Донецкой народной республики боролись пять кандидатов.

День голосования в ДНР прошел при участии наблюдателей из ближнего и дальнего зарубежья. Эксперты по итогам своей работы сообщили, что выборы прошли честно и открыто, при соблюдении норм права.

При этом Киев и страны Запада не признают прошедшие в ДНР выборы легитимными и считают их нарушением условий минских соглашений. Москва же отмечала, что у ДНР не было другого выхода в свете отказа Украины провести выборы в регионе. Согласно условиям, минские договоренности обязывают Киев провести выборы «в некоторых районах Донбасса». Однако украинские власти игнорируют это положение.