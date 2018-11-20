Это уже граничит с расизмом: Клинцевич отреагировал на призыв не выбирать россиянина главой Интерпола

В Кремле сочли попыткой вмешательства в электоральные процессы письмо сенаторов США, в котором говорится о несогласии с назначением на должность главы Интерпола россиянина.

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот наглядное проявление», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что отечественная сторона не была ознакомлена с письмом, Москве известно о нем только из сообщений СМИ.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал на призыв не выбирать россиянина главой Интерпола. По словам члена верхней палаты парламента, письмо противоречит действующей международной нормативной правовой базе.

«Это полное беззаконие, бесцеремонность, хамство и русофобия. Это уже граничит с расизмом. Одного из великолепных генералов, имеющего обширную практику и авторитет, дискредитируют по национальному признаку, только потому, что он русский. Сенаторов, которые обратились к президенту, не интересует, будет или не будет работать Интерпол, кто его возглавит, есть ли там профессионалы. Им важно другое: создать деструктивные процессы вокруг России, дискредитировать ее, а потом, возможно, похвастаться, что нашу страну удалось как-то ущемить или задеть, задеть самолюбие россиян или их интересы», — указывает российский парламентарий.

Фактически, подчеркивает сенатор, США своими действиями дискредитируют международные институты.

«Я думаю, что подобные действия только еще серьезнее укрепят авторитет этого генерала. Другое дело, что влияние, которое Соединенные Штаты систематически оказывают на международные институты, может негативно повлиять на Интерпол», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, ранее группа из четырех американских парламентариев призвала администрацию президента США Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука на место главы Интерпола.