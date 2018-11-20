Сирия: Дамаск объявил о полном освобождении Ас-Сафы от ИГ

Дамаск, 20 ноября. Командование сирийской армии заявило о полном освобождении Ас-Сафы от боевиков «Исламского государства»1.

«После ряда точных и целенаправленных военных операций наши вооруженные силы установили полный контроль над районом Тулул Ас-Сафа», — говорится в сообщении.

Правительственные силы смогли уничтожить террористов в этой местности, а также конфисковать у них большое количество легкого и среднего оружия.

В командовании подчеркнули, что данная победа дает возможность полностью освободить от боевиков 380 квадратных километров в регионе Бадия Аль-Шам, пишет агентство AMN.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России. С 2014 года боевики контролировали часть территорий арабской республики, однако в конце 2017 года правительственным войскам удалось разгромить исламистов. На сегодняшний день в Сирии остаются лишь небольшие, разрозненные силы ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.