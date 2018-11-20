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Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

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Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Сочи, 20 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Турции Хулуси Акар обсудили работу по сирийскому Идлибу, где создана демилитаризированная зона.

Шойгу отметил, что российская сторона рада приветствовать Акара в Сочи.

«Вынуждены были пригласить вас, так как складывающаяся обстановка в Сирии требует нашего незамедлительного решения и обсуждения тех вопросов, которые назрели, — констатировал глава оборонного ведомства России на встрече с турецким коллегой. — Та динамика, которую мы набрали после подписания документов в Сочи по Идлибу, требует поддержки, чтобы, не сбавляя темпа, решить оставшиеся вопросы».

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Напомним, о создании демилитаризованной зоны в Идлибе договорились президенты России и Турции. Соответствующий меморандум был подписан между странами 17 сентября в Сочи.

Автор: Катерина Иванова
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