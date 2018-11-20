Накопить ресурс доверия: в ДНР обозначили приоритетную задачу новых глав республик Донбасса

В Донецке состоялась инаугурация избранного главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Церемония прошла в торжественной обстановке в здании государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

О выборах в ДНР и задачах новой власти в беседе с военкором Федерального агентства новостей Юрием Котенком рассказал глава Союза добровольцев Донбасса (СДД), бывший председатель Совета министров ДНР Александр Бородай.

«Прошли выборы — и слава богу. Оба кандидата, которые выиграли выборы в Донецке и Луганске, были открыто поддержаны Москвой. Это и стало основой электорального ресурса, который за них проголосовал», — рассказал Александр Бородай.

По словам собеседника ФАН, очевидный успех Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на выборах обеспечила открытая поддержка Москвы.

«И это вне зависимости от того, в какой обстановке проходили выборы, все ли кандидаты были допущены и т. д. Это уже история. Меня она очень мало волнует. Главное, что выборы прошли без эксцессов. Не было допущено каких-либо волнений и диверсий», — поделился своим мнением глава СДД.

Александр Бородай сделал акцент на трезвом восприятии процессов, происходящих в республиках Донбасса.

«Все разумные люди понимают, что существование республик Донбасса напрямую завязано на Москву, на взаимоотношения с Москвой. И если Москве такие операторы, как Денис Пушилин и Леонид Пасечник, кажутся оптимальными и наиболее удобными из возможного имеющегося списка, значит, такие операторы и должны на Донбассе быть», — подчеркнул бывший глава Совета министров ДНР.

По его словам, в Донецке и Луганске произошло формальное закрепление процедуры выборов.

Как отметил Бородай, у каждого из избранных глав республик в настоящее время формируется команда.

«Насколько эффективными будут эти команды, покажет время. Я надеюсь, что они будут достаточно эффективными», — заявил собеседник ФАН.

При этом он отметил, что ждать каких-либо сверхъестественных результатов от глав ДНР и ЛНР не стоит.

«Здесь внешняя политика ограничена минским форматом. Пожалуй, и все. Но на минских переговорах, к сожалению, уже давно ничего не решается. Там полный ступор и нет никакой жизни», — отметил Бородай.

По его мнению, в приоритете лидеров республик Донбасса — взаимоотношения с Москвой.

«Они [Денис Пушилин и Леонид Пасечник] являются операторами во взаимоотношениях Донбасса и Москвы. Остальное, что они могут делать, это внутренняя экономика Донбасса, которая находится, мягко выражаясь, в далеко не блестящем состоянии», — подчеркнул глава СДД.

Экс-глава Совета министров ДНР поделился своим видением решения проблемы.

«Если будут сделаны шаги в плане облегчения экономической ситуации на Донбассе, чтобы жизнь людей становилась несколько лучше, — понятно, не мгновенно, а хотя бы мелкими шагами, — значит, все правильно», — сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что новые главы республик пользуются тем ресурсом доверия, который предоставлен им поддержкой Москвы.