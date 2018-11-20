Шойгу покажет, на что способны ВС РФ: эксперт оценил задачи, поставленные Путиным перед Минобороны

На совещании с руководством Минобороны РФ в Сочи президент Владимир Путин назвал три приоритетные задачи развития Вооруженных сил России, первостепенная из которых — это совершенствование боевой подготовки войск с учетом опыта проведения операции в Сирии.

Второй приоритетной задачей глава государства назвал отработку «все более сложных нешаблонных, нестандартных задач и развитие практики внезапных проверок частей и соединений». Владимир Путин отметил важность постоянного контроля мобилизационной готовности федеральных и региональных органов исполнительной власти и предприятий оборонно-промышленного комплекса и других отраслей экономики.

А третья приоритетная задача — это продолжение оснащения армии и флота современным вооружением и техникой. Кроме того, президент попросил уделить серьезное внимание воспитательной работе с личным составом.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что задачи, которые поставил перед ВС РФ глава государства, для нынешнего руководства Минобороны вполне осуществимы.

«В общем-то, на вчерашнем совещании президент подчеркивал, что Россия должна усиливать свои армию и флот без вовлечения в гонку вооружения. И это понятно, потому что по сравнению с США и Китаем наш оборонный бюджет гораздо меньше. Но даже в этих условиях мы научились создавать такое вооружение, которое заставляет удивляться наших потенциальных соперников. И благодаря грамотному руководству Минобороны наши военные выполняют свои боевые задачи зачастую лучше, чем те, кто мог бы встать по другую сторону баррикад. Такой вывод можно сделать из сирийского опыта», — заметил Олег Пономаренко.

Военный эксперт напомнил: в последние годы мы наблюдаем, что Россия уделяет огромное внимание технической стороне оборонного вопроса. Речь идет, в частности, о разработке новых видов высокоэффективного вооружения и переоснащении армии и флота современной техникой.

«Это отличается от того, что имело место в разные периоды нашей истории. Таких требований к вооружению российской армии еще не было. Руководство страны понимает, что Россия — это не Советский Союз и наши возможности сегодня более ограничены, чем тогда. Но угрозы безопасности по-прежнему остаются высокими. А потому наше вооружение должно быть высокоточным, но по возможности более дешевым, наши военнослужащие должны уметь им пользоваться, а еще они должны быть в состоянии боевой готовности, чтобы не повторилось то, что было 22 июня 1941 года», — пояснил Олег Пономаренко.

Он добавил, что президент поставил перед Вооруженными силами РФ выполнимые задачи, но подчеркнул, что «времени на раскачку нет».