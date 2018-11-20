Индия предпочла российскую «Иглу» европейским зенитным комплексам

Москва, 20 ноября. Вооруженные силы Индии закупят российские средства ПВО малой дальности на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Во вторник стало известно, что российский ПЗРК «Игла» победил в индийском тендере.

«Да, наша «Игла»победила», — приводит РИА Новости комментарий источника.

Ранее индийские СМИ уже сообщили, что Минобороны Индии выберет именно российские средства ПВО, а не продукцию европейских ФИРМ SAAB и MBDA.

Отметим также, что издание The Financial Express утверждает, что стоимость контракта на поставку комплексов «Игла» составит 3 миллиарда долларов.

Напомним, ранее РФ и Индия подписали соглашение о поставке российских комплексов С-400 на сумму в пять миллиардов долларов США.