Путин рассказал, от чего зависит устойчивое развитие России

Москва, 20 ноября. Устойчивое развитие России напрямую зависит от четкой и бесперебойной работы транспортного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, этот фактор также крайне важен для развития всех регионов и страны в целом. Кроме того, как подчеркнул президент, от этого зависит качество жизни и благополучие людей.

«Потому вопросам совершенствования транспортной отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное внимание государства», — пояснил он в телеграмме участникам и гостям XII Международного форума и выставки «Транспорт России».

В своем обращении Путин указал на ответственные задачи, которые стоят перед работниками этого комплекса. Среди них он, в частности, отметил модернизацию транспортного парка и всей отраслевой инфраструктуры.

«И конечно, нужно активнее внедрять современные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, экологичности», — добавил президент.

Кроме того, Путин отметил и необходимость задействования механизмов государственно-частного партнерства.