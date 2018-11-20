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Не чихает, не сопит: омбудсмен опровергла сообщения о болезни Кокорина

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Не чихает, не сопит: омбудсмен опровергла сообщения о болезни Кокорина

Москва, 20 ноября. Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кокорин в следственном изоляторе чувствует себя нормально, за медицинской помощью к врачам не обращался. Об этом во вторник рассказала уполномоченный по правам человека в российской столице Татьяна Потяева.

По ее словам, у футболиста ничего не болит, к докторам игрок не обращался, передает РИА Новости.

«Не чихает, не сопит. Не знаю, кто сообщил о его болезни. Чувствует он себя абсолютно нормально», — сообщила она.

Потяева также рассказала, что в тумбочке форварда есть ряд лекарственных препаратов: витамины, которые нужны для поддержания физических кондиций.

Как ранее сообщал Infox.ru, Кокорин и Мамаев продолжат тренироваться в следственном изоляторе.

Напомним, 8 октября футболисты Мамаев и Кокорин устроили драку в столичном кафе, в результате инцидента пострадали генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин и федеральный чиновник Минпромторга Денис Пак, сообщал «ФедералПресс».

Перед этим спортсмены избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

Ранее стало известно, что следствие может переквалифицировать обвинение форварду сине-бело-голубых Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Автор: Андрей Крылов
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