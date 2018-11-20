Иначе уедут все, останутся самые немощные : Монтян поделилась рецептом спасения Украины от вымирания

Численность населения Украины на 1 октября 2018 года составила 42 220,8 тысяч человек, сообщила пресс-служба Государственной службы статистики этой страны. За первые девять месяцев нынешнего года эта цифра сократилась на 165,6 тысяч человек.

«Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших — 59 живорожденных» — говорится в сообщении украинского статистического ведомства.

Печальную статистику и неутешительные тенденции в демографии на Украине в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировала украинский общественный деятель Татьяна Монтян.

«Так это уже давно. Плюс ко всему — эмиграция огромными темпами. Ради этого всего Майдан и затевался, — заявила Монтян. — А ради чего еще? Он затевался именно для сокращения численности населения на Украине».

Это было понятно изначально, добавила она. Ведь для превращения Украины в аграрную державу «достаточно 15 миллионов крепостных», полагает общественница.

Ситуация выглядит настолько скверно, что Украине мало что поможет в сложившейся ситуации.

«Поздно пить «Боржоми», когда печень в трусах», — отметила собеседник ФАН.

И все же, по мнению эксперта, выход имеется.

«[Нужно] признать Майдан госпереворотом и проводить реформы. Желательно наказать всех, кто причастен к Майдану. Других вариантов нет», — поделилась Монтян рецептом оздоровления ситуации на Украине.

Если же не прибегнуть к этому рецепту спасения, то, по ее мнению, Украина придет к тотальному вымиранию населения.

«Иначе уедут все, кто хоть что-то из себя представляет и может продать себя на рынках Европы, Америки и России, — уверена общественница. — А останутся самые немощные, которые превратятся в крепостных в «самой аграрной стране».

Других вариантов развития событий на Украине нет, пояснила Татьяна Монтян. Но таков и был изначальный план, резюмировала она.