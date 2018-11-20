«Сюрприз для коллег за рубежом»: Генпрокуратура анонсировала новые разоблачения Браудера

Москва, 20 ноября. Генеральная прокуратура России анонсировала новые данные по делу международного финансиста Уильяма Браудера. Новые разоблачения станут «сюрпризом для коллег за рубежом», сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Ранее Генпрокуратура озвучила новые данные по делу Браудера, в частности, вынесено постановление о возбуждении против него уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им.

Куренной отметил, что в настоящее время Генпрокуратура продолжает работать и будет «шаг за шагом» обнародовать сведения, которыми будет обладать.

«Это будет большим сюрпризом для наших коллег за рубежом», — заявил Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир».

Также Генпрокуратура РФ рассчитывает, что министерство юстиции Соединенных Штатов прислушается к озвученной ранее информации о преступной деятельности Браудера. Ведомство надеется на ответ Вашингтона по переданным материалам.

Накануне стало известно, что основатель Hermitage Capital Уильям Браудер стал фигурантом дела о создании преступного сообщества в России. В Генпрокуратуре заявили, что финансиста объявят в международный розыск, а его имущество подвергнуто аресту.

Ранее в России Браудера обвинили в создании схемы уклонения от уплаты налогов с использованием зарегистрированных в Калмыкии организаций. В декабре прошлого года его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы. В настоящее время финансист проживает в Великобритании.