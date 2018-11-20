Без промышленности развитие невозможно: эксперт рассказал, как Россия поможет Африке

Москва, 20 ноября. Развитие промышленности и инфраструктуры критично необходимо для возрождения Африки. Об этом во вторник заявил заместитель главного редактора журнала «Азия и Африка сегодня» Олег Тетерин.

По его словам, во время китайской экономической интервенции в 80-х годах в Африке активно строились железные дороги. Так, например, была построена желдорога «Тазаро», которая соединила Танзанию и Замбию. Однако на сегодняшний день вся эта инфраструктура нуждается в обновлении, поэтому российские компании могли бы взять пример со своих китайских коллег и упрочить свои позиции в Африке.