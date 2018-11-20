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Экономика

Без промышленности развитие невозможно: эксперт рассказал, как Россия поможет Африке

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Без промышленности развитие невозможно: эксперт рассказал, как Россия поможет Африке

Москва, 20 ноября. Развитие промышленности и инфраструктуры критично необходимо для возрождения Африки. Об этом во вторник заявил заместитель главного редактора журнала «Азия и Африка сегодня» Олег Тетерин.

По его словам, во время китайской экономической интервенции в 80-х годах в Африке активно строились железные дороги. Так, например, была построена желдорога «Тазаро», которая соединила Танзанию и Замбию. Однако на сегодняшний день вся эта инфраструктура нуждается в обновлении, поэтому российские компании могли бы взять пример со своих китайских коллег и упрочить свои позиции в Африке.

«Частные компании России, как мне известно, раньше не проявляли интереса к строительству инфраструктурных объектов на континенте, в отличие от китайских, но я полагаю, сейчас им важно это делать, а не только заботиться о прибыли», — пояснил Тетерин Nation News.

Автор: Антон Соколов
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