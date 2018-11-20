Путин в преддверии Дня налоговика встретится с главой ФНС Мишустиным

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник в преддверии Дня работников налоговых органов встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Будет также встреча с Мишустиным Михаилом, руководителем нашей налоговой службы, в преддверии Дня работников налоговых органов, который будет завтра», — заявил представитель Кремля.

Говоря о рабочем графике президента РФ, Песков также отметил, что сегодня российский лидер будет работать в Сочи, где проведет совещание с руководством Минобороны РФ. Кроме того, у него запланировано несколько непубличных встреч.

Напомним, День работника налоговых органов РФ в России ежегодно 21 ноября. В этот день в 1991 году была создана самостоятельная Государственная налоговая служба России. До этого она входила в состав Министерства финансов.