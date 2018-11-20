В РПЦ назвали «беседы» СБУ со священнослужителями попыткой устрашить людей, несогласных с Киевом

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука после «разъяснительной беседы» в СБУ назвал президента Украины Петра Порошенко современным гонителем церкви.

Священнослужитель опубликовал на YouTube обращение, в котором напомнил о том, что 82 архиерея канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ранее неоднократно заявляли о своей солидарности и приверженности статусу УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием, а также отказались встречаться на прошлой неделе с Порошенко.

«Мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви (в «Украинском доме» ранее был музей Ленина. — Прим. ФАН), на встречу с современным гонителем церкви. Это говорит лишь об одном: люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом», — разъяснил митрополит.

Отметим, что СБУ начала вызывать на «беседы» священнослужителей украинской церкви, несогласных с позицией официального Киева в вопросе автокефалии неканонической церковной структуры.

В РПЦ согласились с мнением митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки о том, что Петр Порошенко ведет себя неадекватно и наносит непоправимый ущерб церкви. Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков в интервью Федеральному агентству новостей разъяснил, что подобные действия властей Украины не могут восприниматься как только насилие против невинных граждан и архиереев.

«Как бы ни называли нынешние украинские власти свои действия, связанные с воздействием на священнослужителей УПЦ МП, в силу того, что сейчас происходит на Украине, они, несомненно, любым нормальным человеком воспринимаются как насилие и попытка устрашить людей, несогласных с Киевом. В целом, подобного рода шаги для любого считающего себя демократическим государства недопустимы, ведь они направлены против мирных, ни в чем не обвиненных граждан. Это свидетельствует о неадекватной позиции, которая существует в реальности в недрах киевской власти», — отметил собеседник ФАН.

Кроме того, Волков предположил, что вскоре такие «беседы» в СБУ могут легко перерасти в реальные преследования.

«Понятно, что сейчас администрация Порошенко эти встречи называет «беседами», но они могут очень быстро превратиться в какие-то формальные вызовы, за которыми последуют не только слова, но и действия, — подчеркнул Александр Волков. — Если бы власти на Украине стремились хотя бы продемонстрировать попытку мирного урегулирования, а не унижать каноническую УПЦ, то в таком случае они бы таких действий не предпринимали».

По мнению представителя Патриарха Московского и всея Руси, действующий режим на Украине подготовил все предпосылки для возникновения агрессивных гонений на православных

«Несомненно, такого рода эмоциональные и однозначные оценки господина Порошенко со стороны иерархии украинской церкви говорят о том, каково в действительности положение украинского православия и с каким натиском сталкиваются простые верующие и священнослужители. Украинское православие претерпевает времена исповедничества. Предпосылки если не для прямых гонений, но для такого рода процессов уже созданы в Киеве», — подытожил Волков.

Напомним, 3 ноября в Стамбуле президент Украины Петр Порошенко, а также Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании единой украинской церкви.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась присоединяться к автокефальной церкви на Украине. Архиерейский собор, который прошел 13 ноября, постановил, что процесс предоставления автокефалии на Украине не отражает внутренней церковной необходимости.