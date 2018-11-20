«Окрысились»: Жириновского возмутило требование США не дать россиянину возглавить Интерпол

Москва, 20 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен обращением сенаторов США к американскому президенту с требованием не дать россиянину возглавить Интерпол.

Жириновский прокомментировал просьбу американских сенаторов не допустить кандидатуру генерала-майора МВД России Александра Прокопчука на пост нового главы международной полиции.

«И после этого еще они нас будут обвинять во вмешательстве в выборы?» — констатировал лидер ЛДПР.

Он отметил, что после этого обращения сенаторов США, призывающего помешать избрать россиянина президентом Интерпола, больше не нужны доказательство того, «что США сами [организовали] вмешательство в выборы [президента США]». По мнению политика, все факты очевидны.

Он добавил, что это выборы даже не внутри страны, а в международной организации. Он напомнил, что Интерпол возглавляют представители всех стран-участниц по очереди, передает телеканал «360».

«Сейчас наш черед, — констатировал российский политик. — Но нет, окрысились, не пускают только, потому что он — русский».

О результатах выборов нового главы Интрпола станет известно не позднее 21 ноября. Именно в этот день закроется сессия генеральной ассамблеи организации.