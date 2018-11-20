Предварительное следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне» продлили до марта

Кемерово, 20 ноября. Срок предварительного расследования уголовного дела о крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово продлили до 25 марта 2019 года. Об этом рассказал представитель Следственного комитета РФ Григорий Краснов.

На заседании Центрального районного суда, где решали вопрос продления ареста подозреваемых, он уточнил, что срок следствия продлен до одного года, то есть до 25 марта 2019 года.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 64 человека, около 80 получили ранения различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших – дети. Фигурантами уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерово стали 15 человек. Среди них – собственники здания, охранник, бывшие руководители МЧС, люди, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию и так далее.

Как пишет «Газета Кемерова», во вторник также суд продлил арест экс-главе инспекции госстройнадзора Танзиле Комковой до 25 марта.