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ПФР в Самаре пригласил умершую пенсионерку за пособием на похороны

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ПФР в Самаре пригласил умершую пенсионерку за пособием на похороны

Москва, 20 ноября. Пенсионный фонд в Самаре пригласил умершую пенсионерку получить пособие на собственные похороны. Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал зять покойной.

По словам мужчины, женщина скончалась в мае 2018 года, а в ноябре ПФР предложил ей прийти за социальным пособием на погребение.

«Моя теща скоропостижно скончалась еще в конце весны. На днях ей пришло приглашение от клиентской службы управления Пенсионного фонда в Октябрьском и Советской районах Самары. Предложили прийти в офис и получить социальное пособие на погребение», — приводит слова мужчины KP.ru.

В клиентской службе районного управления ПФР сообщили, что умершую женщину вызвали за пособием по ошибке, передает телеканал «360». В пенсионном фонде уточнили, что списки умерших и их родственников перепутались из-за технического сбоя. Родственникам пенсионерки уже принесли извинения.

Автор: Василий Котов
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