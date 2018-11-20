Лжеофицер Шабаев против конституционного строя: почему не наказывают за призывы вешать людей

Пока силовики ищут экстремизм в Сети, к свержению конституционного строя и власти призывают прямо в конференц-залах московских гостиниц. И это не шутка. Буквально в это воскресенье лжеофицер и самопровозглашенный «ветеран боевых действий» Евгений Шабаев провел форум, изначально посвященный вроде как ЧВК, а в действительности — насильственной смене власти в стране.

Шабаев — персонаж глупый, но весьма занимательный. В среде добровольцев Донбасса и ветеранов боевых действий его называют не иначе как аферистом и лжецом. Серьезные люди общаться с ним тоже не хотят. Да и кто может относиться серьезно к человеку, рассказывающему про ратные подвиги, но в действительности лишь отслужившему срочную службу. Нигде и никогда он не был даже прапорщиком, не то что в командном составе. Даже медали, в которых он время от время красуется на мероприятиях, в действительности — сувениры из антикварных магазинов.

«Отсутствие офицерского звания не мешает этому человеку состоять в нелегальном по сути «Общероссийском офицерском собрании». Он постоянно открывает различные общественные организации, которые имеют военную направленность лишь на словах. На секунду, на свое имя он зарегистрировал свыше 300 общественных организаций. Вдумайтесь в эту цифру. Да лжеофицер не в себе. Он городской сумасшедший, как его некоторые называют», — поясняет независимый аналитик Алексей Филиппов.

Филиппов напомнил, как ранее Шабаев называл себя представителем ОД «Донецкая республика» и полномочным представителем Донецкой народной республики в Москве. Властям ДНР в свою очередь пришлось даже сделать официальное заявление, что Шабаев к ним не имеет никакого отношения.

Видимо, понимая, что цирк с «ветеранством» уже не приносит деньги, Шабаев экстренно зачислил себя в оппозиционеры. Но и тут начал свою деятельность с фарса.

На форум «ЧВК. Гибель армии» в гостиницу «Измайлово. Вега» в воскресенье людей пришлось загонять за деньги: слушать бред «офицера» никто добровольно не хотел. Впрочем, даже тут обманщик не удержался и вместо обещанных тысяч выдал на руки массовке по 400 рублей.

Но если обман Шабаева мало кого удивил, то произнесенное им со сцены поразило многих. Ведь лжеофицер продвигает идеи ни много ни мало о попытке государственного переворота.

«В какой-то момент начали раздавать странные листовки, в которых спикер требовал вешать чиновников на столбах, свергать власть и так далее. Многие сразу же встали и ушли из зала. Он не заплатил столько денег, чтобы слушатели вместе с ним пошли под статью. А говорились такие тупые и безумные вещи, что в любой стране его бы к стенке поставили и расстреляли сразу», — рассказал один из присутствовавших на данном «мероприятии» гостей.

После мероприятия сотрудники гостиничного комплекса лозунгами заинтересовались — и, как утверждает наш источник, уже передали бумажки столичным правоохранителям. Однако реакции пока не последовало, что весьма странно с учетом обычного рвения силовиков. Сам же Шабаев, видимо, от безнаказанности, рискнул даже разместить содержание листовки в социальных сетях, о чем писал телеграм-канал «Акитилоп».

«Я хочу напомнить, что Шабаев целенаправленно призывает к вооруженному восстанию и насильственной смене власти. Но по какой-то причине этот человек спокойно ходит по Москве, никто на него не обращает внимание. Хотя очевидно, что существует необходимость провести психологическую экспертизу. Тут явные признаки шизофрении. Или же целенаправленного преступления», — добавил Алексей Филиппов.

Кстати, заявление активно распространили «Радио Свобода» и прочие «либеральные» СМИ, что показывает: они согласны с его тезисами и поддерживают их. А значит, правоохранители должны проверить и их материалы. Призывы к свержению власти в России являются нарушением закона.

Впрочем, по словам независимого аналитика, абсолютно не удивляют действия либеральных СМИ, в частности Росбалта, которые хватаются за таких вот невменяемых «спикеров». Они либо не понимают, либо, напротив, прекрасно осознают, что передают речь сумасшедшего человека, экстремиста, которым должны заинтересоваться соответствующие органы.