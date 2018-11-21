Сирийские власти разрабатывают новый проект по питьевой воде в провинции Хама — видео ФАН

Дамаск, 21 ноября. Сирийские власти в сотрудничестве с Фондом водных ресурсов и ЮНИСЕФ создали проект по перекачке питьевой воды для орошения населенных пунктов Акареб ас-Сафи и Джаддуа, расположенных в районе сельской местности провинции Хама. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Долгие годы местные жители страдали от нехватки питьевой воды из-за оккупации незаконных вооруженных группировок, которые забрали все доступные водные ресурсы себе.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Сирийский народ, проживающий в окрестностях провинции Хама, выразил благодарность властям, которые вернули им драгоценную воду. После окончательного завершения проект обеспечит их потребности на 90%. Новый завод будет производить порядка 30 кубометров воды в час.

Стоит отметить, что эти деревни постоянно подвергались набегам боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. В июне 2017 года джихадисты, которые в то время сидели в районе Акербата, устроили в деревне Акареб ас-Сафи массовую резню, в результате погибло 40 человек.

Напомним, что после освобождения провинции Хама в регионе полным ходом идет процесс восстановления. В частности, в октябре главная компания по строительству дорог и мостов завершила восстановление 100-километровой трассы Хама — Абу-Духур в провинции Хама. Ремонтные бригады полностью убрали завалы и цементные блоки, таким образом им удалось расширить дорогу на шесть метров. На трассе появились новые дорожные знаки.

Трасса Хама — Абу-Духур является жизненно важной для жителей деревень в юго-восточной части провинции Идлиб, которые были освобождены от незаконных вооруженных формирований сирийскими правительственными войсками. Восстановление этой дороги существенно сократит дистанции между провинциями Хама и Алеппо и уменьшит транспортную нагрузку на дорогу, ведущую через старый Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.