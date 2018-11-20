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ГП РФ выявила более 17 тысяч нарушений при строительстве «Восточного»

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ГП РФ выявила более 17 тысяч правонарушений при строительстве космодрома «Восточный»

Москва, 20 ноября. Генеральная прокуратура РФ выявила более 17 тысяч нарушений российского законодательства, совершенных при строительстве космодрома «Восточный», с 2014 года. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, более тысячи человек привлечены к ответственности, среди них — должностные лица. Прокуратура осуществила свыше 14 тысяч мер реагирования, направлялись иски в суд. Среди нарушений официальные представитель ведомства назвал: затягивание сроков строительства, многомиллиардные хищения бюджетных средств, ослабление контроля со стороны администрации «Восточного».

«И вопиющая история, когда не соблюдались даже строительные нормы и правила — были проблемы с пусковым стволом, когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии», — сказал Куренной во время интервью для интернет-канала Генпрокуратуры «Эфир».

По фактам нарушений при строительстве космодрома было возбуждено более 140 уголовных дел. Общий ущерб, нанесенный при совершении незаконных действий, составил около 10 миллиардов рублей.

Космодром «Восточный» расположен в Амурской области вблизи города Циолковского. Является первым российским гражданским космодромом. Его общая площадь составляет более 700 квадратных километров.

Автор: Регина Пак
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