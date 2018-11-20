Соглашение по Brexit оказалось под угрозой срыва из-за Гибралтара

Мадрид, 20 ноября. Правительство Испании может проголосовать против соглашения по выходу Британии из Европейского союза (Brexit) из-за Гибралтара. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

Он указал на то, что Гибралтар не принадлежит Соединенному Королевству.

«Поэтому мы не можем признать то, что будет в будущем происходить с Гибралтаром, будет зависеть от переговоров Великобритании с Евросоюзом. Это должно быть то, что будут обсуждать и о чем договорятся Великобритания и Испания», — подчеркнул глава правительства Испании во время конференции The Spain Summit.

Санчес обратил внимание на то, что вопрос о совместном суверенитете Британии и Испании над Гибралтаром должен стать темой обсуждения «в течение трех лет переходного периода». Он также считает, что на сегодняшний день ставится под вопрос «способность Испании вести переговоры».

Испанский премьер также раскритиковал главного переговорщика от Брюсселя Мишель Барнье. По его мнению, «кто-то в ЕС не сделал хорошо свою работу».

Ранее глава МИД Испании Жозеп Боррель в ходе переговоров между министрами стран ЕС в Брюсселе заявил, что испанские власти настаивают на отдельных переговорах по Гибралтару во время «переходного периода» Brexit.

Он добавил, что политическая декларация о будущих отношениях Брюсселя и Лондона должна четко и понятно закрепить, что переговоры о Гибралтаре будут проходить отдельно.