Пушилин официально возглавил ДНР

Донецк, 20 ноября. Церемония инаугурации избранного главы ДНР Дениса Пушилина закончилась в Донецке. Таким образом, политик официально возглавил Донецкую народную республику.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, мероприятие продолжалось около 35 минут. На церемонии присутствовала почти тысяча человек, включая делегатов из стран Евросоюза, России и ЛНР. Пушилин принес присягу, поклявшись соблюдать конституцию ДНР и законы республики, уважать права и свободы граждан, а также верно служить своему народу.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Украинские власти и западные страны итоги выборов не признают и считают организацию голосования нарушением минских соглашений.

Российская сторона в свое очередь с пониманием относится к решению республик Донбасса, поскольку у ДНР и ЛНР нет иного выхода в свете отказа Украины проводить выборы на этих территориях.

Отметим, что минские соглашения обязывают Киев провести выборы в «некоторых районах Донбасса», однако страна игнорирует этот и другие пункты «Минска-2» с 2015 года.