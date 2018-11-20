Кандидат в президенты Мадагаскара сообщил о нарушениях на выборах

Антананариву, 20 ноября. Бывший президент Мадагаскара Андри Раджоэлина недоволен результатами выборов, состоявшихся на острове 7 ноября. Раджоэлина, напомним, набрал наибольшее количество голосов избирателей, однако не преодолел необходимую отметку, из-за чего в декабре состоится второй тур выборов.

«Было сделано все, чтобы не допустить, чтобы мы набрали 40%», — сказал Раджоэлина, обращаясь к сторонниками.

44-летний политик заявил, что различные силы пытались манипулировать избирателями, пишет Africanews. Раджоэлина, отметим, набрал 39.63% голосов, за его главного конкурента Марка Равалуманану проголосовали 35.42% избирателей.

Ранее о вероятных фальсификациях заявляли противники Раджоэлины, сам же кандидат через неделю после выборов говорил, что, по его мнению, крупных нарушений на избирательных участках зафиксировано не было.

Напомним также, что Равалуманана находился во главе Мадагаскара, одной из беднейших стран мира, с 2002 по 2009 год, затем к власти до 2014 года пришел Раджоэлина, второй тур президентских выборов на острове должен состояться 19 декабря.