К чему готовят Латвию, разжигая ненависть к русским

Русских правозащитников в Латвии обвиняют в разжигании межнациональной розни и деятельности против государства, возбуждают уголовные дела и сажают в тюрьмы. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В Латвии 18 ноября широко отпраздновали столетие со дня провозглашения республики. Прошел военный парад с демонстрацией американских ЗРК Patriot, истребителей F-16 и вертолетов Black Hawk, немецких истребителей Eurofighter и танков Leopard, испано-австрийских БМП Pizarro, итальянских и канадских бронемашин, австрийских гаубиц и легких британских танков Scimitar, закупленных латвийской армией. В массе своей этакая демонстрация техники вчерашнего дня, способной радовать разве что детвору и недалеких обывателей.

«Под щитом НАТО»

Так что небольшой рассказ о минувшем параде — это не отход от темы, а вхождение в нее. По набережной у Даугавы напротив Рижского замка (резиденции президента), соборов и церквей Старого города промаршировали солдаты десятка стран, входящих в НАТО, латвийские земессарги (национальная гвардия. — Прим. ФАН), пограничники, полицейские и даже пожарные вместе со своими автомобилями — видимо, для массовости.

Особо красочно смотрелась группка королевских гвардейцев-кавалеристов из 20-тысячной шведской «армады». Без коней, правда, но в аутентичной форме и с султанами из конского волоса на касках а-ля 19 век.

А еще порадовали своими развевающимися боковыми султанами из перьев глухаря и фазана итальянские пехотинцы-берсальеры — стрелки. Некогда эти украшения защищали шею от сабельных ударов.

Спокойнее всех, по-хозяйски и вальяжно, прошел взвод из 1-й кавалерийской дивизии — танковой дивизии армии США. Без султанов и сабель.

У стенок пассажирского порта на Даугаве тем временем выстроились корабли НАТО, а на площадке у пристани развернули выставку все той же военной техники давно минувших лет (какая имеется, что тут поделать). Как это все «воевало», можно было увидеть на недавних учениях в Норвегии…

Завершились празднования, которые почтили своим присутствием лишь президенты Эстонии, Исландии и Финляндии (у президента Литвы самолет сломался), факельным шествием и салютом. Как похвастались организаторы шествия из Национального объединения, они провели самое большое факельное шествие в Европе, собрав в своих рядах 25 тысяч человек.

И ничего, что назначенного президентом Латвии кандидата в премьеры пришлось отзывать из-за невозможности сформировать правительство, что ушедший (после октябрьских выборов) Сейм Латвии напоследок принял закон, запрещающий работодателям требовать от своих сотрудников знание иностранного языка (читай — русского), а в соцсетях и СМИ повышается градус ненависти по отношению к русским и русскоговорящим жителям республики.

Никто из государственных деятелей и представителей спецслужб ЛР даже не пытается эту кампанию приостановить, а представители национальной интеллигенции в лучшем случае молчат или же подливают масла в огонь межнациональных отношений.

Пожалуй, лишь певцу Интарсу Бусулису накануне празднования 100-летия хватило мудрости призвать жителей Латвии быть терпимее друг к другу, быть едиными и ценить другие народы, которые живут в стране.

«Тогда получится все остальное — государству станет легче дышать», — заметил в видеообращении певец, которого в свое время обвиняли в том, что он слишком увлекается исполнением песен на русском.

Но призыв Интарса как глас вопиющего в пустыне. Ведь преследования активистов Русского союза Латвии и правозащитников, призывы к освобождению страны от русских (по среднеазиатскому сценарию или более давнему образцу) не случайны.

«И вырвать грешный их язык»

В начале ноября бывший посол США в Латвии Чарльз Ларссон, выступая на Балтийском форуме в Юрмале, посоветовал латвийцам избегать так называемой идентификационной политики «мы против них» и учить русский язык хотя бы из экономических соображений. Ведь экономика Латвии, по его словам, всегда будет тесно связана с Россией, так же, как экономика США — с Мексикой и Канадой.

Как же, послушали его! Вдобавок к запрету работодателям требовать от сотрудников знания русского кабмин, Сейм Латвии и президент (последовательно, согласно прохождению законов) в этом году весной и летом запретили обучение на русском языке в двуязычных школах (тех, что до 2004 года были русскими) и даже в частных вузах!

Сделано это было якобы для конкурентоспособности школьников, которые всего 40% предметов изучали на русском, остальные — на государственном языке, в том числе сдача госэкзаменов проходила исключительно на латышском.

И ведь более-менее дети приспособились и учат, кроме госязыка, еще и английский, а порой и немецкий, зная, конечно, русский. В этом они как раз таки превосходят своих латышских сверстников, которым великий и могучий давно уже не преподают. Поэтому работодателям отказано требовать знание русского, чтобы искусственно поддержать латышскую молодежь.

Отсюда и запрет, названный реформой, на остатки образования на русском в школах, чтобы не помочь школьникам, а затруднить жизнь и им, и их родителям, и учителям. Ведь одно дело знать и учить латышский, а другое — учить исключительно на нем все предметы, особенно такие сложные для понимания (даже на родном языке), как математика, химия, физика… Все они, как и другие, будут превращены, прежде всего, в уроки латышского.

Выходит, латвийское демократическое правящее большинство, в котором вот уже третий парламентский срок тон задает так называемое Национальное объединение — симбиоз трех ультранационалистических партий, — запросто решилось на то, чего не сделали даже нацисты во время фашистской оккупации, — не закрывали русские школы.

В Латвии в годы Второй мировой войны действовали более 200 русских школ! Но и советские «оккупанты» латышские школы в русские не превращали.

А первой русской школе, открытой в Риге по указу Екатерины Великой, в следующем году должно было бы исполниться 230 лет, если бы не тотальный запрет на русское образование.

Торопились, ведь 2018-й — год столетия Латвии. Да и в западном мире в целом сложился благоприятный русофобский фон. Вот и замыслили под эту сурдинку втихаря решить «русский вопрос». А то, что в республике 40% населения считает русский язык родным, то, что русские здесь живут испокон веку, большинство правящих не колышет. И даже обеспокоенность ООН по поводу ликвидации русского образования в Латвии здесь не принимают близко к сердцу.

Докладчики ООН Фернан де Варенн (по делам меньшинств), Дэвид Кей (по свободе слова) и Кумбу Боли Барри (по праву на образование) 8 ноября обратились к руководству Латвии уже с повторным письмом, в котором просят сообщить о мерах по защите лингвистических прав меньшинств и предоставлению доступа к качественному образованию.

В марте обеспокоенность ООН в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза» развеял было глава МИД ЛР Эдгар Ринкевич, заверив, что реформа образования полностью соответствует международным обязательствам Латвии.

Лидер Русского союза Латвии и депутат Европарламента трех созывов Татьяна Жданок называет происходящее лингвистическим геноцидом и насильственной ассимиляцией русских в Латвии, опираясь на исследования ученой Тове Скутнаб-Кангас — доктора философии, профессора нескольких университетов в Финляндии, Швеции и Дании, автора 50 книг и более 400 статей.

Этой проблеме был посвящен доклад Татьяны Аркадьевны на Вселатвийском родительском собрании 31 марта нынешнего года. Доктор математических наук и бывший преподаватель латвийского университета с пятнадцатилетним стажем рассказала о лингвистических методах, взятых на вооружение правящими в Латвии националистами, когда на основе языка титульной нации с помощью специальных приемов осуществляется демонизация и маргинализация остальной части населения. Все это уже описано лингвистами, психологами и педагогами.

Однако в Полиции безопасности было возбуждено уголовное дело по организации и проведению Вселатвийского родительского собрания. Многие выступавшие на собрании сейчас проходят по делу в качестве обвиняемых и подозреваемых, в их числе и сама Татьяна Жданок. Более того, ее, гражданку Латвии, Конституционный суд вычеркнул из кандидатов в депутаты Сейма. Это тоже стало веской причиной того, что Русский союз Латвии не добрал проходных пяти процентов в парламент, который обещает быть еще более радикальным.

Но больше всего пока досталось 64-летнему профессору экономики, активисту Штаба защиты русских школ и председателю прибалтийского отделения Изборского клуба Александру Гапоненко, отсидевшему 4 месяца в центральной рижской тюрьме во время предварительного следствия.

Доктор экономических наук обвиняется по трем статьям: за разжигание межнациональной розни; за деятельность, направленную против существующего строя Латвии, за помощь иностранному государству (читай — России) в его деятельности против Латвии.

И вот теперь его пытаются вновь упечь в тюрьму с помощью науськивания автора популярного латышского издания Neatkarīgā Rīta Avīze («Независимая утренняя газета»), который по совместительству вхож в ультранационалистическую военизированную организацию Tēvijas sargi («Стражи отечества»).

«Ату профессора!»

Как только в бывшей старейшей в СССР большевистской газете, издающейся на латышском языке с марта 1904 года и дважды в новейшей истории сменившей название, ни называют Александра Гапоненко в своих статьях: и «прокремлевским активистом», и «агентом влияния Кремля», и скандалистом, и лжецом…

И вот очередная статья «Подсудимый Гапоненко разжигает новую порцию ненависти» — в ответ на материал Федерального агентства новостей «Националисты Латвии помогают «Правому сектору»1 в Донбассе и призывают «расстреливать сепаратистов».

В ФАН репортаж из Neatkarīgā Rīta Avīze о том, как «стражи отечества» возили в качестве «пожертвований» от жителей Латвии приборы ночного видения и военную форму союзникам-карателям из добровольческих батальонов в районы Донбасса, контролируемые Киевом, был процитирован предельно корректно и практически весь целиком.

А Гапоненко его прокомментировал, особенно ту часть, в которой некий украинский неонацист советует «стражам отечества» долго не церемониться с сепаратистами, если что-то подобное донбасскому варианту начнется, мол, в Латвии. Анонимный визави автора статьи в латышской газете предлагает сразу расстреливать сепаратистов: «Пропустите подходящий момент, и будет уже поздно».

Последняя фраза — это, по существу, прямой призыв к читателям Neatkarīgā Rīta Avīze поддержать уничтожение местного русского населения, поскольку именно русских называют «сепаратистами» в кругах, близких к этой газете, наряду с «пятой колонной», «врагами государства» и «рукой Кремля». И в статье чужими словами (думаю, что фраза выдумана автором статьи) настраивают людей на то, что надо уничтожать представителей русского населения, ранее рассказал Александр Владимирович, напомнив также, что министр обороны Латвии после сентябрьских учений НАТО заявил: «Пусть всякого рода сепаратисты боятся: если что-то здесь случится и они выступят, мы их уничтожим».

Приходится, увы, заниматься самоцитированием, так как ни автор Neatkarīgā Rīta Avīze, ни сама газета не удосужились привести слова Гапоненко целиком, вырвав из текста лишь начало комментария.

Зато газета напоминает, что Гапоненко обвиняется в разжигании национальной розни, сидел в тюрьме, что в судебном разбирательстве объявлен перерыв до февраля в связи с состоянием здоровья обвиняемого, а он, мол, не думает униматься и продолжает распространять враждебные речи против латвийского государства и титульной нации, оклеветав на этот раз и Neatkarīgā Rīta Avīze.

Словом, благородное возмущение, но ни фразы о себе любимых и характере военизированной организации «Стражи отечества», на агитплакате которой в левом углу «скромно» притаилась надпись: Cīņai sveiks — «Циняй свейкс» («Салют борьбе!» — с латышского). Это лозунг еще довоенной (запрещенной даже гитлеровцами) ультранационалистической организации и партии с фашистской идеологией Pērkonkrusts («Громовый крест»).

Салютуя, перконкрустовцы поднимали руку в нацистском приветствии. Во время Второй мировой войны члены организации активно включились в уничтожение евреев в Латвии.

Впрочем, давление на русских правозащитников растет и будет расти, подгоняемое и такими газетными призывами, и многими другими, сыплющимися из социальных сетей.

Расчеловечивание русских и России

В прошлом году, напомню, депутат Сейма Латвии, кинорежиссер, награжденный высшей госнаградой страны, орденом Трех звезд, Эдвин Шноре в издании «Национальные вести» Национального объединения, от которого избран в парламент, посетовав на то, что из Латвии уезжает русских меньше, чем хотелось бы, привел в пример слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: «Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно».

В Полиции безопасности, рассмотрев заявления по этому поводу, отказали в возбуждении уголовного дела, не констатировав признаки преступления, но обратили внимание на то, что такие высказывания «могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности».

Куда уж тут до «сплоченности»? Да и разве можно с вошью сплотиться по своей воле? Вши — это ведь гадко, и от них лучше избавляться.

Один из главных нацистских деятелей Германии и главных организаторов Холокоста Генрих Гиммлер не случайно называл антисемитизм не вопросом идеологии, а вопросом гигиены, как избавление от вшей. По Гиммлеру, и русский народ должен был быть истреблен на поле битвы или же поодиночке, истечь кровью.

Подобному вполне вторит высказывание писателя-фантаста и журналиста Дидзиса Седлениекса, сделанное в этом году в Facebook, где он ставит знак равенства между словами «русский/русскоязычный» и homo soveticus («человек советский»), что есть, мол, «генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей».

«У генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить», — заявляет автор.

А 1 июля на своей странице в Twitter мужской хор Vilki («Волки»), перепевший и записавший множество песен латышских легионеров СС, поздравил всех с началом Всеобщего латышского XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца: «Праздничная неделя, когда Рига снова становится по-латышски чистой. Поработаем все вместе, чтобы она оставалась чистой постоянно!»

Всем все понятно, но придраться как будто и не к чему, ведь хористы пекутся о чистоте, возможно, в буквальном смысле слова. Но если улицы еще можно вычистить, то вот черные мысли — вряд ли.

Зато депутат Сейма от все того же Национального объединения Александр Кирштейнс эвфемизмами себя не обременяет.

В интервью вышеупомянутой газете Neatkarīgā Rīta Avīze 16 мая он предлагает изменить закон о гражданстве, отобрав его у тех натурализовавшихся, кто был замечен в действиях против Латвии. Например, в голосовании на референдуме за русский как второй государственный язык.

«Если у пары тысяч человек отобрать гражданство, этого будет достаточно: люди больше не захотят участвовать в антилатвийских демонстрациях или уедут прочь из Латвии», — уверен 70-летний националист.

На своей странице в Twitter он еще куда более откровенен. В начале года Кирштейнс назвал русский язык одним из языков международного сионизма, летом сравнил фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» (куда съезжаются многие российские исполнители) и ее музыкальные вкусы с последователями хазарского каганата. До всего депутату есть дело.

В июле Кирштейнс вообще заявил, что военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу.

В октябре он же своеобразно прокомментировал снимок, опубликованный каналом History Conflict с подписью: «Немецкие и американские офицеры приветствуют друг друга во время обмена военнопленными. Лорьян, ноябрь 1944 года».

«Когда нужно, американцы с немцами понимают друг друга хорошо. Жаль, что не смогли объединиться в борьбе против большевизма», — написал Кирштейнс.

А 16 ноября латышский политик «раскрыл» миру глаза на то, почему США, по его мнению, вышли из договора по размещению ракет среднего радиуса действий: «Чтобы обложить Путина «приветствием», которое он получит через 10 минут».

Если можно депутатам, писателям и певцам безнаказанно проходиться по русским и по России, так отчего же не могут этого делать другие? Например, бывшая диктор Латвийского радио пенсионерка Мара Кронтале, чьим голосом до недавнего ее скандального заявления объявлялись автобусные остановки в Риге.

Читавшая в советское время партийные сводки Мара, видимо, внутренне и тогда «отчаянно сопротивлялась» и держала фигу в кармане, как многие ее единомышленники, бывшие «идейными коммунистами».

«Освободились» от балтийских немцев. Почему так нельзя освободиться от русских? Понимаю, что меня тут же съедят за расизм и нацизм, но и все-таки?..» — написала она у себя в Twitter в конце октября.

Но Мару не только не «съели», но еще и развили ее мысль, вспомнив о сотрудничестве по репатриации балтийских немцев с Германией, которая затем превратилась практически в бегство. Некий Янис Меднис написал, что сейчас такое сотрудничество необходимо с Россией.

«От русских избавились в Средней Азии, на Кавказе, в той же Чечне. Мы просто воспринимаем эту идею как абсурдную и даже не обсуждаем. Пока», — посетовал он.

«Из Средней Азии сбежали за несколько дней. Те не жалели…» — намекнула еще одна доброхотка Бирута Скуя, повышая градус обсуждения столь животрепещущей для многих латышей темы.

«Пока не освободимся от них, не будет никакого смысла. Нашим миролюбием злоупотребляют и какают на нас сверху», — согласилась Мара Кронтале с собеседницей.

Экс-диктору, правда, напомнили, что после балтийских немцев надо бы вспомнить евреев. А еще — навсегда исчезнувших ливов, куршей и пруссов, коренных жителей этих земель. И подчеркнули ужас абсурдного сравнения тогдашнего выселения балтийских немцев с возможным решением «русского вопроса» сейчас. Гитлер ведь призывал балтийских немцев в Германию, потому что готовился к войне против СССР.

«Да, в нашей переполненной Латвии хотелось бы, чтобы еще треть населения встала, упаковалась и двинулась прочь. Тогда и наступят золотые времена!» — съязвила в адрес Кронтале присоединившаяся к обсуждению Хенриета Верхоустинска.

Еще бы, ведь в 1991 году в Латвии насчитывалось около 2,7 млн жителей, а сейчас, по официальной статистике, 1,9 млн. Но вот по расчетам директора парфюмерной фабрики (бывшего объединения) «Дзинтарс» Ильи Герчикова, в республике осталось полтора миллиона человек. И это куда ближе к реальности.

Так кто доводит Латвию до ручки? Кто «освободил» страну от людей и от сотен известных предприятий и целых отраслей народного хозяйства — сахарной, рыбной, автомобильной, радиопромышленности и вагоностроения? Русские? Каким боком, если они не входили с 1991 года ни в правящую коалицию, ни в правительство?

Зато Мара Кронтале еще в прошлом году возмущалась в своем Twitter «наказанием» столь обожаемого Эдвина Шноре.

«Как страусы эти наши депутаты Сейма, высказали предупреждение Шноре за его слова о русских и вши, — написала она, а потом подумала и призналась. — Пусть «наказывают» Шноре, но сравнение высказано и не уйдет из головы».

Вот в этом все и дело. Так кто тут занимается враждебной деятельностью, кто разжигает межнациональную рознь? Гапоненко, как считают друзья украинских нацистов, или награжденный высшей наградой Латвии Шноре?

Таким образом постепенно и происходит расчеловечивание — в соцсетях и в газетных публикациях с молчаливого согласия властей и с одобрения многочисленных Мар и Дидзисов, когда можно допустить, что человек иной (неправильной) национальности — это вошь или генетическая ошибка. Что пора как-то этих недочеловеков выселить, чтобы не гадили сверху, сделать Ригу чистой вновь. Это как в 1941-м?

Эффект доктора Слуциса: ненависть к русским как способ выжить

Ничто не ново под балтийской луной. Происходящее можно назвать эффектом скандально известного американского врача-рентгенолога латышского происхождения Айвара Слуциса, бежавшего из Латвии в Германию, в зону американской оккупации, вместе родителями в 1944 году. Тогда ему было 6 лет.

Из Германии семья подалась в США. И вот в 1991 году Слуцисы, как и многие их соплеменники-эмигранты, получили возможность реванша в полной мере. Чем, понятно, и воспользовались.

Брызжущие ненавистью к русским жителям Латвии публикации доктора Айвара Слуциса, начиная со времени получения Латвией независимости в 1991 году, его программа действий, многие пункты которой выполнены или успешно выполняются, местные СМИ в прошлом году (после его кончины) назвали «патриотическими».

А ведь Слуцис признавался в получившей огласку переписке в 2010 году с главой МИД ЛР Гиртсом Валдисом Кристовскисом в том, что «не мог бы лечить русских так же, как латышей». В ответном письме министр понимающе отмечал: «Согласен с твоей оценкой и видением». Именно Слуцис в своих статьях, размещаемых на рекламной основе в газетах Латвии, утверждал, что «русские совершили так много преступлений против своих маленьких соседей, что их можно назвать главными разжигателями вражды».

«Если бы латыши не ощущали оправданной и контролируемой ненависти к русским, они не были бы живыми, а были бы живыми мертвецами. Понимать и признавать эту ненависть — полезно и нужно, иначе Латвия станет местом, где латыши будут вынуждены тихо уживаться с убийцами своих детей», — писал американский врач Слуцис 8 лет назад.

«Для Латвии война не закончилась в 1945 году. Мы можем только мечтать об этом, потому что сегодня война продолжается как русификация Латвии и ползучая оккупация», — утверждал в своей очередной программной статье Айвар Слуцис, говоря о необходимости репатриировать еще полмиллиона русских и полноценно подготовиться к войне с Россией.

Для этого врач выписал свой рецепт подготовки, состоявший из 7 пунктов. На оборону он предлагал выделить не менее 3% от ВВП (2% уже есть, власти не исключают повышения расходов); призвать в армию на год каждого без исключения гражданина Латвии (с этим пока беда); минобороны приобрести противотанковые ракеты (сделано!); развить оборонную промышленность, обеспечив латышей рабочими местами (видимо, все впереди!); правительству — сократить количество русскоязычных жителей Латвии (запрет на русское образование — шаг в этом направлении); аннулировать программу выдачи видов на жительство в Латвии (фактически исполнено!); обеспечить полную независимость от «Газпрома» (на пути к этому).

Однако что-то мне подсказывает, что пламенным надеждам Айвара Слуциса на успешную войну с Россией посредством закупаемого металлолома вряд ли удастся сбыться.

В «гуманитарной» сфере Слуцис предлагал учредить министерство дерусификации, которое должно было обеспечить увеличение финансирования Бюро по защите госязыка (делается); опубликовать содержимое «мешков ЧК» (картотека агентов КГБ будет доступна в интернете с 1 января 2019); обменять всех русских в тюрьмах Латвии на сидящих в российских тюрьмах латвийцев (лишено смысла); запретить фестиваль «Новая волна» в Юрмале (добились); ограничить туризм для россиян («А деньги, Зин?!»); ограничить приток инвестиций из России, особенно банковских (успешно исполняется).

По словам пожизненного эмигранта, министерство дерусификации должно работать до тех пор, пока русских в Латвии не останется меньше 10 процентов. И Латвия должна двигаться навстречу Скандинавии и Западу, повернувшись спиной к России, откуда последние 500 лет и идет все зло.

Проводникам своих идей в Латвии латышский американец охотно жертвовал деньги, устраивал конкурсы для молодежи, например, такой как «Почему в Латвии необходима деколонизация?» в 1995 году. В нем тогда участвовало примерно 300 молодых ребят, а Эдвин Шноре стал одним из победителей, которому Слуцис вручил приз в рижском Музее оккупации (бывшем музее красных латышских стрелков, спасших большевистский режим в России в 1918 году).

С чувством исполненного долга благодетель услышал о Шноре лишь в 2008 году, когда вышел документальный фильм «Советская история», сделанный его подопечным. Именно за эту ленту Шноре и получил госнаграды Латвии и Эстонии.

А вот латышский историк Густав Стренга раскритиковал пропагандистскую картину в СМИ за манипуляции, не позволяющие зрителям самостоятельно думать, самим свободно осмысливать прошлое, назвав «всю работу» Шноре политической риторикой в стиле той же советской пропаганды.

О своем самом большом разочаровании Айвар Слуцис рассказывал в 2010 году в интервью на сайте nacionalisti.lv: «В сентябре 1991 года я приезжал сюда [в Латвию] сразу после развала СССР. И сразу отправился на железнодорожный вокзал, думал, что увижу тысячи русских, которые уезжают, но был неприятно удивлен — этого не было. Я написал пару статей для газет, но ни одна не согласилась их публиковать. Единственная газета, которая согласилась, — это Neatkarīgā Rīta Avīze».

Да-да, та самая, которая негодует по поводу «клеветы» на себя со стороны Гапоненко и пытается вновь упечь за решетку русского правозащитника. Быстренько же тогда газета, называвшаяся «Циня» («Борьба»), орган ЦК Компартии Латвии, переобулась — буквально на лету!

«Если бы остался Ельцин и его соратники, было бы гораздо легче», — многоговорящее признание Слуциса в том интервью.

Впрочем, не Слуцисом единым, как говорится. Еще в мае 2007-го Рижский окружной суд оправдал издателя газеты DDD («Деоккупация, деколонизация, дебольшевизация») Айвара Гарду, главного редактора издания Лигу Музиканте и журналистку Илзе Лиепу по обвинению в разжигании национальной розни.

«Девушки Гарды», как их прозвали в Латвии, пошли под суд за публикацию в газете в 2004 году опроса депутатов Сейма, которым задавался один вопрос: «Когда будут депортированы из Латвии жиды-разжигатели национальной розни Жданок, Цилевич и Плинер?»

Речь о нынешнем лидере Русского союза Латвии Татьяне Жданок, депутате Сейма Борисе Цилевиче и заслуженном учителе Латвии и докторе педагогических наук Якове Плинере, активно защищающих образование на русском языке тогда и сейчас.

А по другому уголовному делу обвинялись Гарда и Музиканте за публикации «Награда за раскрытие теракта!» и «Давайте жить дружно! Езжайте домой! Родина-мать зовет! Люблю русских, но не люблю колонизаторов». Или вот свежее: эксперт по коммуникациям профессор Сандра Вейнберга на своем портале 23 октября доказывает, почему нельзя делать православное Рождество выходным днем, ведь Латвийская православная церковь (ЛПЦ) находится в подчинении Московского патриархата.

Это, мол, является последствием исторической несправедливости и «оккупации», ведь до войны она была автономной церковью под юрисдикцией Константинопольского патриархата.

Сандра опасается, что ЛПЦ — этот «троянский конь» и «идеологический ящик динамита с длинным запалом под контролем Кремля» — вдруг начнет осуждать друзей и союзников Латвии на Украине за «раскол». А после объявления православного Рождества выходным трещина в двухобщинной Латвии, мол, еще более увеличится.

Да куда уж больше? Позиция специалиста по коммуникациям вызывает только недоумение, ведь ЛПЦ ведет себя тише воды и ниже травы, не вмешиваясь, как говорится, в мирское и политику. Зато профессор Вейнберга в тренде. Отметилась. На коне. Троянском или местном, выведенном при помощи скрещивания латвийских кобыл и жеребцов с орловскими рысаками (и тут Кремль наследил!), — ей решать.

Виктор Авотиньш: «Для прихватизации в Латвии русский интеллект был не нужен»

Впрочем, за квасным патриотизмом проглядывает совершенно иное — стремление не пускать русских дальше прихожей. На укрепление класса чиновников, их благосостояние ушли годы, и русским у этого кормила (в любом смысле этого слова) делать нечего.

В общеправительственном секторе в стране заняты 226 600 человек, в их числе 52%, или 117 тысяч человек, работают в самоуправлениях и их учреждениях. Это в разы превышает количество белых воротничков в довоенной Латвии, в которой людей жило даже больше, чем ныне. И один из самых высоких показателей в ЕС. Надо ли еще что-то пояснять?

Не потому ли политика «разделяй и властвуй», когда играют на национальных чувствах людей, задевают за самое больное, столь успешна во все времена и отлично освоена в Латвии?

«Хотя появилось много новых лиц, и вроде воюют со «старыми», ругают их большевиками, но… Поразительна скорость ассимиляции новыми лицами старой методики власти. То же «пользование» властью вместо обязанности. Пользование идеей (независимость, коммунизм) вместо веры…» — эти строки публициста Виктора Авотиньша опубликованы 15 августа 1991 года в «Комсомольской правде», собственным корреспондентом которой я тогда работал в Латвии.

Оставалось еще 4 дня до бесславного путча. У Латвии была уже декларация о независимости, принятая депутатами Верховного совета Латвийской ССР 4 мая 1990 года (избранными, кстати, всеми жителями республики, которых буквально через полтора года поделят на граждан и неграждан), но юридически международного признания независимости еще не было.

Но это не мешало дорвавшимся до власти с помощью охмурения русского населения («Латвия — наш общий дом!», «Едины для Латвии!») «товарищам-господам» начать прибирать к рукам все то, что создали в Латвии «проклятые оккупанты». И ведь столько всего было, что хватило почти на четверть века.

«Самое печальное, что мы, по-моему, чураемся приглашать высокий интеллект на уровень управления республикой. Фактически республика не использует свой русский интеллект, — писал Виктор Авотиньш, чьи слова сейчас служат настоящим историческим свидетельством отстранения русского населения от управления страной, дискриминации по национальному признаку.

«Разве что дурак будет говорить о рынке и разрывать экономические связи», — утверждал Авотиньш, призывая к сотрудничеству с Россией.

Но кому были нужны призывы настоящего интеллигента, когда предстояло стричь бабло! Русских, которым привили, сыграв на извечной совестливости, чувство вины за сталинские репрессии, в которых они не только не были замешаны, но еще и сами пострадали больше других, отодвинули в сторону.

А ведь публицист, философ и поэт Виктор Авотиньш стоял у истоков Народного фронта Латвии, но во власть не лез, оставаясь и тогда, и сейчас Авотиньшем («родничком», как можно перевести его фамилию с латышского), несмотря на госнаграду — орден Трех звезд 4-й степени. Тем важнее его суждения. Виктор и сейчас работает журналистом. Вы удивитесь, когда узнаете, где он трудится, — все в той же Neatkarīgā Rīta Avīze.

«Что, других газет в Латвии больше нет», — спросите. Есть, но немного, выбор не очень велик, но куда больше, чем у русских, чьи местные СМИ вообще на ладан дышат. Из ежедневных осталась лишь одна газета.

Экономическое положение русских в Латвии, по сравнению с теми же латышами, куда хуже. Это видно уже невооруженным глазом и подтверждается американскими военными экспертами, изучающими возможные варианты нападения России на Прибалтику. Русские, по идее, должны или пополнить ряды уже уехавших из Латвии, или ассимилироваться, или маргинализироваться, что уже давно происходит.

До первой крови?

Об экономической маргинализации русских соотечественников, которые зарабатывают меньше и имеют более высокий уровень безработицы, чем этнические балты, говорилось еще в ноябрьском докладе от 2015 года Группы по асимметричной войне армии США «Неоднозначные угрозы и внешние воздействия на Балтийские государства».

В докладе, например, приводились такие факты: представители нацменьшинств в Латвии в период с 2002 по 2009 год заработали в среднем на 8-9% меньше, чем этнические латыши. Самый большой разрыв в 2007 году был обнаружен среди женщин, занятых в госсекторе, которые получили на 21% меньше, чем их этнические коллеги.

Помимо этого, наблюдения в реальных условиях выявили, что работы с более низкой зарплатой выполнялись преимущественно русскоязычными. Респонденты не отрицали, что российские соотечественники испытывают дискриминацию и «некоторый уровень», по данным исследователей, политической и экономической маргинализации.

И вывод: данная ситуация может быть использована Россией в гибридной кампании! Ух ты, докопались!

При этом американские аналитики почему-то не предлагают искоренить причины дискриминации и маргинализации русских меньшинств, чтобы устранить возможность «коварному Кремлю» манипулировать ситуацией и — о, ужас! — вторгнуться, того и гляди, в пределы столь независимейших, демократичнейших, пушистеньких и белесоньких балтийских республичек.

А может, это США вовсе и не надо — в смысле, тишь да гладь у российских границ и добрососедские отношения с Балтией?

Вместо нормализации обстановки армейские аналитики предлагают целых пять вариантов (!) сценариев «агрессии России» в балтийские пределы. И тут выясняется, что никакие ракетные комплексы Patriot не помогут, если что.

По первому варианту, Россия может занять страны Балтии за два дня, а НАТО, вполне возможно, даже не сумеет прийти на помощь, согласно «пятой статье» договора о коллективной обороне, так как согласование между странами — членами Альянса может занять от нескольких часов до нескольких дней или дольше.

В это время той или иной прибалтийской республике придется обороняться своими силами. В Латвии для этого всячески поощряют увеличение региональных отрядов земессаргов (национальных гвардейцев), которые получили право на хранение оружия и в домашних условиях.

Следовательно, любой ответ НАТО или США, констатируют военспецы, станет попыткой освободить страны Балтии, а не разгромом вторжения российских войск.

Второй сценарий связан с ограниченным вторжением, когда Москва станет оправдывать действия защитой своих соотечественников, как это было в Грузии и на Украине.

Несмотря на многочисленные замечания на международных форумах в адрес Прибалтики о дискриминации соотечественников, Москве для «вмешательства» все же понадобится громкий инцидент, который сможет служить casus belli («случай для войны»), как, например, жестокое избиение полицией протестующих соотечественников.

В качестве кандидата на такую ​​операцию американские аналитики назвали эстонский город Нарва, Латгалию — восточный регион Латвии, где живут преимущественно русскоязычные, и Вильнюсский регион на юго-востоке Литвы.

Поэтому экс-госсекретарь США Джон Керри в свое время пугал балтийское руководство прорывом в Нарве. А BBC News скоренько склепало и показало в феврале 2016 года псевдодокументальный фильм «Третья мировая война: в командном пункте» о развязывании ядерной войны Россией в Латгалии. Фильм вызвал скандал и гнев в самой Латвии.

Тем не менее военные эксперты отмечают, что Москва может представить свое «вторжение» как гуманитарную интервенцию или миссию по поддержанию мира, а не как выступление против НАТО, что вызовет противоречия среди стран Альянса, которые могут даже потребовать немедленного прекращения боевых действий и поиски политического решения.

Третий сценарий примерно аналогичен второму, когда Россия могла бы проводить ограниченные артиллерийские или воздушные удары, даже рейд, заявив, что операция была необходима либо для защиты соотечественников, либо для защиты от агрессии.

От второго сценария этот отличается тем, что у Альянса не будет необходимости освобождать эти государства, поскольку российские силы там постоянно присутствовать не станут.

Четвертый сценарий включает в себя кибератаки, разведку или спецоперации в странах Балтии, но так, чтобы нельзя было сослаться на Москву, что, вероятно, уже имеет место.

Пятый сценарий — это сохранение статуса-кво, когда Россия будет продолжать использовать невоенные средства принуждения, а также агрессивные военные маневры и учения вблизи границ.

Хотя это может не квалифицироваться как новая холодная война, делают вывод аналитики, но, по крайней мере, приведет к расширению периода повышенной напряженности, когда просчет или непреднамеренный инцидент могут привести к войне, как и «вмешательство России» под предлогом гуманитарной интервенции.

Однако, прежде чем говорить о потенциальной «агрессии России», неплохо бы вспомнить и о том, кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии.

Кто сможет повлиять на Прибалтику и как?

Не способствуют улучшению ситуации в Прибалтике и возрастающие ультранационалистические тенденции, чествования бывших гитлеровцев, неприкрытые русофобия и антисемитизм.

Европарламент 25 октября, как известно, принял резолюцию «Подъем неофашистского насилия в Европе», в которой много правильных пунктов о всем том, что мы знаем и о чем в том числе говорится в этой статье. Упомянутой с подачи сопредседателя Русского союза Латвии, евродепутата Мирослава Митрофанова оказалась и Латвия с ее ежегодными чествованиями латышского добровольческого легиона Waffen SS.

С каждым годом в шествиях все больше молодежи, а депутаты из Национального объединения, возложив цветы к памятнику свободы, поют песни бывших эсэсовцев.

Ультранационалисты называют легионеров то героями, которые, дескать, сражались за свободу Латвии, то, когда выгодно, насильно мобилизованными жертвами фашистской оккупации. Стоило бы, наконец, определиться — так жертвы все же или герои? В любом случае эти «герои» присягали на верность Гитлеру. А многие еще и добровольно вливались в легион из карательных и полицейских батальонов.

Так что в резолюции Европарламента говорится практически прямо о Латвии, когда выражается глубокая обеспокоенность растущей нормализацией фашизма, расизма, ксенофобии и других форм нетерпимости в ЕС. Евродепутаты обеспокоены также «сообщениями о сговоре в некоторых государствах-членах между политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами с неофашистами и неонацистами».

«Неофашистские, неонацистские, расистские и ксенофобские группы и политические партии открыто разжигают ненависть и насилие в обществе, напоминая нам о том, на что они были способны в прошлом», — подчеркивается в резолюции ЕП и отмечается отсутствие серьезных действий против неофашистских и неонацистских групп, что позволило развиться нынешней ксенофобии в Европе.

В Латвии открытое появление с флагами или значками со свастикой уже мало кого удивляет — «некультурным» русским объясняют, что это древние рунические символы языческого бога Перконса (Громовержца). Отсюда, к слову, и название запрещенной нацистской организации «Перконкрустс», о которой говорилось выше.

Вот только Калев Крелин, приехавший в Латвию на должность главного раввина Риги из США, почему-то не проникся древней традицией и разместил снимки со знаменами, украшенными свастикой, у себя на странице в Facebook.

Интересно, а как среагирует на подобное Марк Цукерберг, если, конечно, до него дойдет эта информация. Ведь удаленную было группу в Facebook, посвященную легионерам двух латышских дивизий СС, его менеджеры буквально спустя несколько дней с извинениями восстановили.

На Генассамблее ООН 15 ноября также приняли внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик. Латвия воздержалась. США пытались существенно изменить текст документа, но не смогли, выступив вместе с Украиной против резолюции.

Подобные резолюции принимаются ежегодно, но неонацистов они особо не смущают. Только сильная Россия, договорившись с ЕС и США, смогут изменить ситуацию.

1 Организация запрещена на территории РФ.