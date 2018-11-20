Донецк, 20 ноября. Директор Бельгийского геополитического исследовательского центра «Евро-Рус» Крис Роман, который входит в состав делегации Бельгии, сыграл гимн СССР на пианино в день инаугурации главы ДНР Павла Пушилина. Встреча делегатов проходила в Донецком республиканском художественном музее.

«Я в Донбассе уже четвертый раз. Два года назад в Донецке была война, сейчас город — это живой ключ, здесь прошла значительная реконструкция. Для меня большое чудо, как вы живете в условиях войны», — отметил он.

Напомним, что во вторник столицу ДНР посетили делегации из Германии, Франции, Испании, Бельгии и Финляндии. Сотрудники музея показали иностранным гостям лучшие картины отечественных и современных художников, в том числе — работы Виктора Васнецова и Алексея Саврасова.

11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Украинские власти и западные страны итоги выборов не признают и считают организацию голосования нарушением минских соглашений. Более того, Киев возбудил дело против организаторов выборов и иностранных наблюдателей.

Российская сторона в свое очередь с пониманием относится к решению республик Донбасса, поскольку у ДНР и ЛНР нет иного выхода в свете отказа Украины проводить выборы на этих территориях. Наблюдатель от Южной Осетии Алан Джуссоев в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что он успел посетить шесть избирательных участков, на всех был продемонстрирован высокий уровень организации. Также Джуссоев отметил особенно высокую явку на выборах главы ДНР.

Отметим, что минские соглашения обязывают Киев провести выборы в «некоторых районах Донбасса», однако страна игнорирует этот и другие пункты «Минска-2» с 2015 года.