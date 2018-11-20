Сирия сегодня: в США считают, что С-300 не влияют на их операции в САР, беженцы возвращаются домой

Сирия, 20 ноября. В Пентагоне сообщили, что размещение в САР российских ЗРК С-300 не повлияет на проведение военных операций США в регионе. За сутки в страну вернулись более 780 беженцев. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Пентагон: С-300 не помешают операциям США

Размещение в Сирийской Арабской Республике российских зенитных ракетных комплексов С-300 не повлияет на проведение военных операций США в регионе. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон.

«Не влияет на наши операции. Однако поставка любого дополнительного вооружения в Сирию на данном этапе лишь способствует эскалации конфликта», — подчеркнул он.

Напомним, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри ранее выразил озабоченность размещением российских ЗРК С-300 в Сирии. Он отметил, что в военном ведомстве Соединенных Штатов хотели бы знать, «кто будет контролировать эти комплексы, какую роль они будут играть».

24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу озвучил меры по повышению безопасности военнослужащих РФ в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Россия оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации. Кроме того, Россия передаст Дамаску четыре установки С-300.

Беженцы возвращаются домой

За минувшие сутки в Сирию с территории Ливана и Иордании вернулось более 780 беженцев, сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 781 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 132 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 649 человек», — значится в документе.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 257 человек.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Хама — один, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Хама — два, Алеппо — один», — значится в документе.

Кроме того, за сутки Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Анхиль провинции Даръа. Там российские военные выдали местным жителям 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.