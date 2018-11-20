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Сирия сегодня: в США считают, что С-300 не влияют на их операции в САР, беженцы возвращаются домой

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Сирия сегодня: в США считают, что С-300 не влияют на их операции в САР, беженцы возвращаются домой

Сирия, 20 ноября. В Пентагоне сообщили, что размещение в САР российских ЗРК С-300 не повлияет на проведение военных операций США в регионе. За сутки в страну вернулись более 780 беженцев. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Пентагон: С-300 не помешают операциям США

Размещение в Сирийской Арабской Республике российских зенитных ракетных комплексов С-300 не повлияет на проведение военных операций США в регионе. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон.

«Не влияет на наши операции. Однако поставка любого дополнительного вооружения в Сирию на данном этапе лишь способствует эскалации конфликта», — подчеркнул он.

Напомним, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри ранее выразил озабоченность размещением российских ЗРК С-300 в Сирии. Он отметил, что в военном ведомстве Соединенных Штатов хотели бы знать, «кто будет контролировать эти комплексы, какую роль они будут играть».

Сирия сегодня: в США считают, что С-300 не влияют на их операции в САР, беженцы возвращаются домой

24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу озвучил меры по повышению безопасности военнослужащих РФ в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Россия оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации. Кроме того, Россия передаст Дамаску четыре установки С-300.

Беженцы возвращаются домой

За минувшие сутки в Сирию с территории Ливана и Иордании вернулось более 780 беженцев, сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 781 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 132 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 649 человек», — значится в документе.

Сирия сегодня: в США считают, что С-300 не влияют на их операции в САР, беженцы возвращаются домой

Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 257 человек.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Хама — один, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Хама — два, Алеппо — один», — значится в документе.

Сирия сегодня: в США считают, что С-300 не влияют на их операции в САР, беженцы возвращаются домой

Кроме того, за сутки Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Анхиль провинции Даръа. Там российские военные выдали местным жителям 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

Автор: Сергей Чемеков
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