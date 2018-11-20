Протестующие автовладельцы заблокировали трассы на Украине

Киев, 20 ноября. Участники всеукраинской протестной акции заблокировали трассы Одесса — Киев в Одесской области и Киев — Чоп во Львовской области во вторника, 20 ноября, сообщили украинские СМИ.

Ранее «АвтоЕвроСила» напомнила, что в каждой украинской области пройдут акции протеста во вторник, 20 ноября. В организации отметили, что перекрытие трассы продлится до тех пор, пока украинское руководство не примет во внимание поправки к законам №8487 и №8488, которыми вводятся новые акцизы на легализацию автомобилей на европейских номерах. По словам представителя «АвтоЕвроСилы», за растаможивание украинцам придется платить 2500-3000 евро, а это больше, чем стоит сам автомобиль.

Водители автомобилей на еврономерах заблокировали трассу в 20 километрах от Одессы. Автовладельцы закрыли по две полосы в каждом направлении. Отмечается, что в двух направлениях уже сотни автомобилей заблокированы.

Также украинцы перекрыли трассу Киев — Чоп во Львовской области. Митингующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают никакие автомобили.

Напомним, акции протеста уже начались в Киеве, бастующие уже перекрыли одну из центральных улиц украинской столицы. Кроме того, автовладельцы заблокировали погранпереход на границе с Белоруссией.

Украинские автолюбители уже не первый раз устраивают акции протеста. Протестующие выступают за упрощение растоможивания машин с иностранными номерами, которые ввозятся на территорию Украины из-за их дешевой стоимости. Кроме того, украинцы проводят акции из-за того, что украинское руководство разрешило полиции проверять автомобили с европейскими номерами и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом.