Ученые нашли у косаток черты характера людей и шимпанзе

Мадрид, 20 ноября. Испанские ученые выяснили, что у косаток есть устойчивые черты характера, которые определяются их поведением. Как пишет Journal of Comparative Psychology, исследования позволили выявить четыре черты у косаток: экстраверсия, совокупность дружелюбия и добросовестности, аккуратность, а также доминирование.

Группа ученых под руководством Хавьера Альмунии Фонда Лоро-Парк искали устойчивые черты личности у животных, которые отличались социальностью, в том числе у косаток. Они изучили поведение 24 особи, среди которых были 13 самок и 11 самцов. Среди подопытных были косатки, которые родились в неволе, а также пойманные животные. Поведенческие паттерны, выявленные у косаток, соотнесли с чертами личности из «Большой пятерки», опираясь на результаты, полученные для людей и шимпанзе.

Выяснилось, что одни косатки обладали игривостью и социальностью (экстраверсия), другие — спокойствием и щедростью (дружелюбие и добросовестность), третьи – были смелыми и умными (доминирование), четвертые – стремились помогать и были организованны (аккуратность).

Ранее на основе анализа черт характера из «Большой пятерки» специалисты выделили четыре устойчивых типа личности, которые характерны для людей.