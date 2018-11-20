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Пьяная компания избила пенсионерку на Кубани из-за просьбы не шуметь

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Пьяная компания избила пенсионерку на Кубани из-за просьбы не шуметь

Москва, 20 ноября. В станице Смоленской Северского района Кубани пьяная компания избила пенсионерку после того, как женщина попросила молодых людей не шуметь. Информация об инциденте распространилась в Сети, полиция ведет проверку.

Как рассказала дочь пострадавшей, четверо парней и девушка поздно вечером шумели у ночного магазина. Пенсионерка вышла к компании и попросила молодых людей вести себя потише и дать ей возможность уложить спать внуков.

«Моя мама вышла, попросила не шуметь, так как спят маленькие дети! В ответ полетели кулаки. Ломились во двор, такое чувство, что там не водка в них была, а что-то посерьезней», — приводит слова дочери пенсионерки «Ридус».

Девушка уточнила, что в результате произошедшего пожилая женщина была госпитализирована с переломом руки и сотрясением мозга. Как передает телеканал «360», в краевом УМВД сообщили, что в настоящее время заявление о случившемся получено, проводится проверка.

Автор: Василий Котов
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