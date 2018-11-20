Депутаты Рады Бойко и Левочкин исключены из фракции «Оппозиционный блок»

Киев, 20 ноября. Фракция «Оппозиционный блок» в украинской Раде исключила из своего состава депутата Юрия Бойко. Об этом заявил во вторник сопредседатель данной фракции Александр Вилкул в ходе выступления в парламенте.

По его словам, в ходе заседания фракции «Оппозиционный блок» было решено исключить Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

В начале ноября этого года Юрий Бойко и глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович подписали договор о формировании объединенной «Оппозиционной платформы — За жизнь» для участия в следующем году в выборах на Украине. При этом в «Оппозиционном блоке» отмечали, что Бойко подписывал документ лишь от своего имени, но ни в коей мере не представлял позицию всей партии.

Позднее лидер Партии развития Украины Юрий Мирошниченко заявил, что его партия решила присоединиться к «Оппозиционной платформе — За жизнь» и поддержать Бойко в качестве единого кандидата в главы страны от объединенной оппозиции.

Президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года.