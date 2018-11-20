Кремль отреагировал на попытку США заблокировать избрание россиянина главой Интерпола

Москва, 20 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал своеобразным вмешательством и давлением попытку американских сенаторов заблокировать избрание главой Интерпола россиянина Александра Прокопчука.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом Песков сообщил в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее письмо, которые сенаторы направили на имя президента США Дональда Трампа.

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. Будут выборы, посмотрим. Давайте дождемся результатов», — сказал Песков.

Он подтвердил, что письмо сенаторов можно назвать давлением. При этом Песков добавил, что текста послания в Кремле пока не видели.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов направила Трампу открытое письмо, в котором призвала американского лидера помешать стать руководителем Интерпола россиянину Александру Прокопчуку.