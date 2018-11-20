Кремль объяснил слова Путина об ответе РФ на выход США из ДРСМД

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия хочет и готова вести и дальше диалог по ДРСМД. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что без внимания остаются «не менее важные слова российского президента о том, что Россия хочет и готова вести диалог с Вашингтоном по ДРСМД».

«Второе, это было сказано президентом, и говорит о том, что выход из ДРСМД может привести к нарушениям стратегического баланса», — пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, как Москва отреагирует на выход США из данного соглашения.

При этом он отметил, что в связи с этим будут приняты все действия, необходимые для обеспечения национальной безопасности страны.