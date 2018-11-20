Американцев предупреждали: зачем флот РФ проводит учения у берегов Сирии

Экипажи кораблей «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота провели тактические учения в акватории Средиземного моря. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Боевые посты расчетов противовоздушной обороны (ПВО) экипажей фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника в Средиземном море», — цитирует заявление Рулева РИА Новости.

По информации начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота, расчеты корабельных боевых постов обнаружили, идентифицировали и классифицировали цели, а расчеты противовоздушной обороны ликвидировали условного противника. В текущем году судна второй раз проходят отработку тактических маневров в Средиземном море.

Военный аналитик ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что цель маневров — прежде всего, отработка действий на случай непредвиденной ситуации.

«Армия и флот должны постоянно тренироваться вне зависимости от того, где они находятся, потому что без отработки маневров они не смогут выполнить в решающий момент свою боевую задачу. Это как у футболистов: для того чтобы играть на уровне чемпионата Европы и мира, надо тренироваться», — разъяснил собеседник ФАН.

Неслучайно местом проведения учений выбрано Средиземное море. По словам Литовкина, в акватории находится российская военная эскадра, базирующаяся в сирийском Тартусе. Она призвана обеспечить безопасность военнослужащих из РФ и самих сирийцев.

«Она (военная эскадра РФ. — Прим. ФАН) практически охраняет восточное побережье Сирии и противостоит американскому шестому флоту, который находится там же. Крылатые ракеты большой дальности типа «Томагавк» с этих кораблей неоднократно летали в сторону Сирии и наносили удары по объектам в САР», — пояснил эксперт.

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность ответить, если Вашингтон продолжит военную агрессию против Сирии.

«Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов предупреждал американцев, что если такая ракета когда-нибудь заденет хотя бы одного российского военнослужащего, то мы будем наносить удары по крылатым ракетам и их носителям — кораблям. Наши фрегаты тренируются отражать удары и полеты снарядов, это их прямая задача в данной ситуации. Мы находимся в Средиземном море на законных основаниях, это наше право — проводить учения в нейтральных водах, особенно у берегов Сирии», — отметил Литовкин.

По мнению эксперта, хотя Россия не преподносит учения как особенный сигнал для Запада, расценивать их в качестве своеобразного напоминания о готовности ответить можно.