ВС РФ отклонил требование «Победы» сократить размеры бесплатной ручной клади

Москва, 20 ноября. Верховный суд России отклонил требование авиакомпании «Победа» сократить размеры бесплатной ручной клади.

Апелляционная коллегия ВС РФ рассматривала жалобу «Победы»: представители авиакомпании настаивали на сокращении размера бесплатной ручной клади. Отмечается, что по решению суда без доплаты пассажиры имеют право брать с собой на борт ручную кладь весом до пяти килограммов, а также еще ряд вещей.

«Решение суда признать законным, — объявили в комиссии, — жалобу авиакомпании «Победа» оставить без удовлетворения».

Напомним, в августе этого года Верховный суд РФ рассматривал иск лоукостера к Минтрансу и Минюсту России. «Победа» выступала с аналогичным требованием, однако суд не удовлетворил иск. Решение было обжаловано.