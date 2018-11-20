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ВС РФ отклонил требование «Победы» сократить размеры бесплатной ручной клади

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ВС РФ отклонил требование «Победы» сократить размеры бесплатной ручной клади

Москва, 20 ноября. Верховный суд России отклонил требование авиакомпании «Победа» сократить размеры бесплатной ручной клади.

Апелляционная коллегия ВС РФ рассматривала жалобу «Победы»: представители авиакомпании настаивали на сокращении размера бесплатной ручной клади. Отмечается, что по решению суда без доплаты пассажиры имеют право брать с собой на борт ручную кладь весом до пяти килограммов, а также еще ряд вещей.

«Решение суда признать законным, — объявили в комиссии, — жалобу авиакомпании «Победа» оставить без удовлетворения».

ВС РФ отклонил требование «Победы» сократить размеры бесплатной ручной клади

Напомним, в августе этого года Верховный суд РФ рассматривал иск лоукостера к Минтрансу и Минюсту России. «Победа» выступала с аналогичным требованием, однако суд не удовлетворил иск. Решение было обжаловано.

Автор: Катерина Иванова
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