Доллар на открытии торгов преодолел отметку в 65 рублей

Москва, 20 ноября. Курс доллара во вторник вырос на 9 копеек, достигнув 65,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Евро также подорожал на 9 копеек, достигнув отметки в 75,2 рубля.

Акции крупнейших российских компаний (Сбербанк, «Газпром», «Лукойл», «Алроса») торгуются в минусе.

Отметим, что Центробанк РФ установил курс доллара на вторник в размере 66 рублей (рост на 1 копейку), курс евро — в размере 75,3 рубля (рост на 4 копейки).

Как сообщает «Свободная пресса», в ходе торгов индексы Мосбиржи и РТС показали отрицательную динамику, снизившись на 0,4% (до 2364,85 пункта) и на 0,03% (до 1135,43 пункта) соответственно.

Ранее немецкий Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют в мире. Как уточнили специалисты, он на 15% слабее своего «справедливого курса». Аналитик Кристиан Ветошка рассказал, что можно ожидать укрепления российской валюты до 60 рублей за доллар.