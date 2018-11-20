Цыганский вопрос: как заставить кочевое племя работать. Колонка Евгения Беня

Во всем мире цыганская тема не относится к числу тех, которые часто оказываются в топ-повестке СМИ, но это не значит, что стародавняя проблема отошла на задний план. В конце октября этого года разговор о «делах цыганских» оказался в России в центре внимания.

На заседании в Ханты-Мансийске глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер обратилась к президенту ФР Владимиру Путину по поводу сноса цыганских домов по всей России, в том числе в Туле. Владимир Путин ответил следующее.

«Мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность, — заявил российский лидер. — Чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков. Я не могу сказать, что мы цыган во всем должны обвинять — это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее. Надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу».

Путин отметил и то, что, решая проблему, необходимо действовать крайне аккуратно и соблюдать интересы граждан.

«Нужно давать людям возможность вести оседлый образ жизни, давать возможность вовремя образование получить, давать возможность получить нормальное жилье», — сказал он.

Иначе проблемы, связанные с криминализацией цыганских поселений, продолжатся, заключил глава государства.

Надежда Деметер озвучила в Ханты-Мансийске уже устаревшие сведения об устранении цыганских домов под Тулой, которое происходило в 2016 году. Тогда тульские власти при непосредственном контроле губернатора Александра Дюмина исполняли решение суда о сносе незаконных построек, который был осуществлен после событий весны 2016 года: тогда жители поселка Плеханово остались без газа из-за самовольных врезок в месте компактного проживания цыган.

Решить ситуацию удалось только при помощи полиции: в поселке были принудительно демонтированы около 80 незаконно построенных домов. Всем владельцам снесенных зданий дали возможность получить землю для законного строительства.

Вслед за этим власти тульского региона комплексно занялись узакониванием проживания цыган — разъяснялись законные способы получения индивидуальных участков под ИЖС, для многодетных семей были выделены земельные участки в поселке Судаково в черте Тулы. И в 2017 году на предоставленных властями участках было возведено 20 домовладений. По состоянию на 1 января 2018 года их число достигло 56. Сейчас домовладений насчитывается около 63.

Тем не менее до сих пор в Судаково имеет место подключение нескольких домов от одного прибора учета. Индивидуальный электросчетчик установлен на опоре линии электропередач, а от него линия идет до определенного дома, от которого запитаны другие дома. В судаковском цыганском поселении ни на один дом не зарегистрировано право собственности, что подтверждается публичной кадастровой картой. Узаконенные объекты капитального строительства на обозначенных участках отсутствуют. Это не дает тульской администрации возможности для газификации поселка и ввода в эксплуатацию водопровода.

На то, что цыгане ждут подключения к центральному водоснабжению, указывает отсутствие индивидуальных скважин. Стоимость скважины на воду «под ключ» составляет от 80 тысяч до 130 тысяч рублей. Однако, как говорят сами цыгане, «деньги на это есть, но пусть власть свои обещания выполняет».

Никто из проживающих в этом поселке цыган официально не трудоустроен.

«На себя работаем, лом сдаем, движки чиним», — говорят местные.

Запасов дров возле домов нет. Отапливаются постройки электрическими обогревателями. При этом цыгане ездят на дорогих автомобилях и ведут строительство новых домов.

На данный момент цыганское население в Судаково и Плеханово (в нем остались те, у кого были законно оформлены документы на недвижимость) пользуется всеми социальными благами. В Плеханово дети цыган ходят в местную школу. Однако цыгане не спешат адаптироваться к нормальной жизни: неохотно трудоустраиваются и не регистрируют в Судаково право собственности на жилые дома и постройки. В Плеханово по-прежнему периодически фиксируются попытки незаконных врезок к сетям газо- и электроснабжения.

При этом то, что делают власти в Тульской области, находится в рамках российского законодательства, и руководство региона, устанавливающее общепринятые нормы правопорядка, конечно же, абсолютно не заинтересовано в каких бы то ни было межэтнических противоречиях.

Между тем нелегальных или полулегальных цыганских поселений в России хватает — от Калининграда до Сибири. По переписи, у нас в стране — около 200 тысяч цыган, а по неофициальным данным, их численность более миллиона человек.

В поселке Дорожный, что в Калининградской области, нелегальные цыганские дома снесли бульдозерами еще в 2006 году. Это удалось осуществить только через несколько лет после того, как выяснилось, что на территории Дорожного оседает около 80% наркотиков, поступающих в регион. Большинство из проживающих там цыган переселились из Литвы и не имели ни регистрации, ни российского гражданства, а из 46 цыганских домов лишь один был построен на законных основаниях.

После сноса цыгане при поддержке правозащитников готовили иск в Европейский суд по правам человека, обвиняя Россию в нарушении прав на жизнь и неприкосновенность жилья. Между прочим, часть цыган до сих пор живет в поселке Дорожный во времянках и на съемных квартирах.

В 2010 году целую цыганскую деревню обнаружили в Москве рядом с Кутузовским проспектом у реки Каменка. Все цыгане, живущие там, обитали на Киевском вокзале, занимались попрошайничеством и кражами.

В 1990-е годы в подмосковном Красково мозолили глаза богатые коттеджи, известные как места дислокации цыганских наркоторговцев. Живут цыгане и в Мытищах, где можно встретить как цыганские особняки, так и цыганские квартиры. Известна история освобожденного из такой мытищинской квартиры инвалида, которого цыгане пять лет держали в плену и заставляли просить милостыню в метро. Цыгане в ряде случаев превращают жителей России, попавших в бедственное положение, в том числе маленьких детей и инвалидов, в своих рабов, просящих подаяние.

За дешевым героином к цыганам в Кимры ездили из Москвы и Питера. В 2002–2003 годах там ежесуточно продавали килограмм героина, в распространении которого участвовали более 500 человек. В конце концов в таборе начались проверки, и множество представителей местной диаспоры были осуждены на различные сроки. Изрядная часть цыган, у которых даже не было паспортов, отправилась за решетку. Однако цыгане по-прежнему обитают в Кимрах, где в 2015 году за распространение наркотиков на 13 лет посадили 26-летнюю цыганку, мать пятерых детей.

В Тюмени нелегальные цыганские дома в центре города демонтировали, а вместо этого один из застройщиков выделил цыганам бесплатно 54 земельных участка в микрорайоне Славянский. В Тюмени есть еще одна цыганская деревня — это поселок Нефтяников, который «прославился» продажей героина.

В Красноярском крае цыганские кланы, занимающиеся наркоторговлей, были известны еще с 1990-х годов. Таборы располагаются неподалеку от Минусинска и Ачинска, а также в деревне Киндяково, где цыгане официально торгуют лошадьми. Несколько лет назад региональные органы правопорядка информировали, что за год по подозрению в продаже наркотиков задерживается около 100 цыган.

По данным ВЦИОМ на 2016 год, в России только 7% цыган имеют трудовые договоры с работодателями, лишь 4% цыган имеют высшее образование.

Между тем понятно, что кочевой образ жизни большинства цыган, живущих в мире, а их около 18 млн человек, не располагает к трудовой занятости, получению образования и легализации жилищ. Зато располагает к преступности.

В корневом смысле цыганское сообщество не связано ни с одной из мировых религий, хотя условно выявляет некоторые поверхностные признаки вероисповедания той или иной земли своего исхода или пребывания — для решения собственных практических задач. Например, в электричках Центральной России можно встретить группы цыган, попавших к нам из Азии, постоянно попрошайничающих в мусульманских одеяниях и произносящих соответствующие молитвы. Однако на самом деле ислам строжайше, кроме исключительных случаев, запрещает правоверным просить подаяние.

Европейские и российские цыгане могут попрошайничать «во имя Христа» и ставить на цыганских могилах гигантские кресты. На Кузьминском кладбище в Москве немало монументально-лубочных цыганских захоронений последних десятилетий, шокирующих москвичей: с громадными памятниками, где, к примеру, в едином ансамбле увековечены православная символика и шестисотый «мерседес» усопшего, названного в надгробной надписи «великим князем».

Понятно, что все это не свидетельствует о реальной христианизации или даже об элементарной адаптации к каким бы то ни было цивилизованным представлениям. Своей национальной религии у цыган также нет, только многообразные магические верования и языческие суеверия, практически не соединяемые в общую систему.

Цыганский язык разветвлен на множество диалектов, носители которых довольно часто могут с трудом понимать или вовсе не понимать друг друга. Соответственно — у цыган нет единого алфавита, не говоря о грамматике. Читать и писать на языке страны обитания пытаются далеко не все цыгане.

Однако во все времена трудно найти на свете табор, где бы не было тех, кто прекрасно танцует и поет, и городской русский романс возник в XIX веке отчасти на основе цыганских напевов. В эпоху пролетарского интернационализма в Москве расцвел цыганский театр «Ромэн», а исполнитель песен и актер Николай Сличенко стал единственным цыганом, удостоенным звания «Народный артист СССР».

По ходу истории значительное количество цыган из века в век через трудности реально приобщалось к оседлому образу жизни, к каждодневному труду и учению, а вместе с тем — и к ценностным цивилизационным ориентирам того народа, на земле которого оказалось цыганское племя. И сейчас такую возможность у многочисленных цыган, находящихся на территории России, никто не отнимает. Тем более когда дело за совсем простым, как в Тульской области: официально узаконить за собой дома и легально пользоваться энергоснабжением.

Конечно, при решении проблем с адаптацией цыган необходима аккуратность и щепетильность с учетом того, что традиционно многие из них совсем не стремятся к оседлому образу жизни. В этом случае без действенного контроля и при необходимости мер со стороны силовых структур не обойтись. В таких обстоятельствах надо понимать, что контроль за теми или иными лицами осуществляется отнюдь не по национальному признаку, а для пресечения и профилактики противоправных действий, к которым склонна любая асоциальная среда.