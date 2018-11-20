Песков переадресовал в МИД вопрос о «ясном сигнале» Могерини по Азовскому морю

Москва, 20 ноября. Заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что в Евросоюзе в ближайшее время будут приняты «соответствующие целевые меры» по ситуации в Азовском море, должен комментировать МИД РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Могерини заявила, что Брюссель посылает России «ясный сигнал» насчет ситуации в Азовском море. По ее словам, в осложнении ситуации в акватории якобы виновата только Россия. Песков переадресовал в МИД вопрос журналистов о «ясном сигнале» Могерини по Азовскому морю.

«Пусть Федерику Могерини комментирует МИД», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года. Украинские пограничники незаконно задержали российский сейнер «Норд». Капитану корабля грозит тюремное заключение за «незаконное пересечение» украинской границы. В ответ на действия Киева Россия ввела усиленный досмотр кораблей, идущих в Азовское море через Керченский пролив.