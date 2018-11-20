Театральный режиссер Эймунтас Някрошюс скончался в Литве

Вильнюс, 20 ноября. За день до своего дня рождения в Вильнюсе скончался известный советский и литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс. О смерти 65-летнего режиссера сообщили его родственники.

Някрошюс умер в ночь на вторник, 20 ноября, в больнице. Его госпитализировали после того, как он вернулся в Вильнюс из поездки и почувствовал себя плохо, отмечает «Утро.ру». Някрошюс является выпускником ГИТИСа, он поставил более 30 драматических и оперных спектаклей в Литве, России и во многих других странах мира.

В разное время Эймунтас Някрошюс становился лауреатом различных театральных премий, в частности, ему были присуждены премия Станиславского и премия «Золотая маска». Наиболее известные постановки режиссера — это классические произведения такие, как «Гамлет», «Фауст», «Вишневый сад» и «Анна Каренина», пишет «Ридус».