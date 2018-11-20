«Украинцы и Рим построили»: россияне высмеяли обвинения киевской поэтессы в «краже» советского кино

Москва, 20 ноября. Украинская поэтесса Татьяна Малахова обвинила Россию в «краже» советского кино, заявив, что его «сотворило» огромное число украинцев, а Россия якобы присвоила себе это достижение. В ответ россияне со смехом посоветовали Малаховой копать глубже и найти украинские корни у Адама.

«Ну да, украинцы и Рим построили, и Средиземное море выкопали. Не удивлена таким заявлением», — написала Валентина Сорокина.

«А что удивляться-то! Они и пирамиды построили», — заметил Juri Mihhailov

С ними согласилась Viktoria Willms.

«Ну ясно. И Союза вообще не было, и советских граждан не было, никого в мире не было кроме украинцев», — с сарказмом написала она.

«Адам , кстати тоже был украинцем!» — смеется Зарема

Один из микроблогеров ответил поэтессе цитатой персонажа Давида Гоцмана из фильма «Ликвидация».

«Я извиняюсь очень сильно. Где таких как ты родют?» — поинтересовалась радистка Леля.

Нашлись и те, кто окрестил Малахову «политессой» и «обвинятелкой», предложив идти на пенсию и нянчить внуков.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Малахова является уроженкой в Харьковской области. В раннем детстве с родителями переехала в Горловку. Она писала скетчи и монологи для Евгения Петросяна, Верки Сердючки. Несколько лет поэтесса работала в Москве, но затем вернулась на Украину.