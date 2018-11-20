Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

«Украинцы и Рим построили»: россияне высмеяли обвинения киевской поэтессы в «краже» советского кино

45
0 Оставить комментарий

«Украинцы и Рим построили»: россияне высмеяли обвинения киевской поэтессы в «краже» советского кино

Москва, 20 ноября. Украинская поэтесса Татьяна Малахова обвинила Россию в «краже» советского кино, заявив, что его «сотворило» огромное число украинцев, а Россия якобы присвоила себе это достижение. В ответ россияне со смехом посоветовали Малаховой копать глубже и найти украинские корни у Адама.

«Ну да, украинцы и Рим построили, и Средиземное море выкопали. Не удивлена таким заявлением», — написала Валентина Сорокина.

«Украинцы и Рим построили»: россияне высмеяли обвинения киевской поэтессы в «краже» советского кино

«А что удивляться-то! Они и пирамиды построили», — заметил Juri Mihhailov

С ними согласилась Viktoria Willms.

«Ну ясно. И Союза вообще не было, и советских граждан не было, никого в мире не было кроме украинцев», — с сарказмом написала она.

«Украинцы и Рим построили»: россияне высмеяли обвинения киевской поэтессы в «краже» советского кино

«Адам , кстати тоже был украинцем!» — смеется Зарема

«Украинцы и Рим построили»: россияне высмеяли обвинения киевской поэтессы в «краже» советского кино

Один из микроблогеров ответил поэтессе цитатой персонажа Давида Гоцмана из фильма «Ликвидация».

«Я извиняюсь очень сильно. Где таких как ты родют?» — поинтересовалась радистка Леля.

«Украинцы и Рим построили»: россияне высмеяли обвинения киевской поэтессы в «краже» советского кино

Нашлись и те, кто окрестил Малахову «политессой» и «обвинятелкой», предложив идти на пенсию и нянчить внуков.

«Украинцы и Рим построили»: россияне высмеяли обвинения киевской поэтессы в «краже» советского кино

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Малахова является уроженкой в Харьковской области. В раннем детстве с родителями переехала в Горловку. Она писала скетчи и монологи для Евгения Петросяна, Верки Сердючки. Несколько лет поэтесса работала в Москве, но затем вернулась на Украину.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.