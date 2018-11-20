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«Будем безгранично рады»: Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби в Чечню

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«Будем безгранично рады»: Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби в Чечню

Москва, 20 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна приехать с визитом в республику.

Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале во вторник по итогам встречи с принцем.

«Я пригласил его посетить Чечню. Уверен, наше дальнейшее сотрудничество выведет отношения Чечни, в целом России и ОАЭ на качественно новый уровень», — написал глава Чечни.

«Будем безгранично рады»: Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби в Чечню

Кадыров отметил, что приезду принца в республику «будут безгранично рады», уточняет интернет-издание «Профиль».

Глава Чечни добавил, что Аль Нахайян оказал ему теплый и радушный прием, а в ходе переговоров стороны обсудили проекты, которые Объединенные Арабские Эмираты осуществляют на территории республики.

Ранее стало известно о блокировке страницы Кадырова в социальной сети Instagram. При этом на некоторое время доступ к аккаунту главы Чечни был восстановлен. Как поясняют «АиФ» со ссылкой на сообщение соцсети, страница Кадырова была разблокирована по ошибке, затем сервис заблокировал ее повторно.

Автор: Василий Котов
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