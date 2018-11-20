Только не на Украину: ополченец из Донбасса опасается «смертного приговора» в России

Нижний Новгород, 20 ноября. Задержанного в Нижнем Новгороде ополченца Донбасса Михаила Мухина хотят выдворить из России и направить на Украину, сообщил представитель «Союза добровольцев Донбасса» в Нижегородской области Василий Юрьевич с позывным «Белый».

По словам Белого, Мухина арестовали 29 октября, в настоящее время он находится в спецприемнике. Защитника Донбасса планируют отправить на Украину, так как на руках у него украинский паспорт и дзержинская прописка.

Когда начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, он встал на сторону мирного населения Донбасса и вступил в ополчение, рассказал Мухин. По его словам, первоначально он воевал в воинской части роты управления, потом в третьем мотострелковом батальоне.

У Мухина была просрочена миграционная карта — нарушены сроки, когда гражданам Украины разрешено пребывать на территории России. В связи с этим в РФ постановили вынести штраф и депортировать его. По словам ополченца, ему сообщили, что отвезут в Белгород, а затем передадут на Харьковщину, такое решение было принято в связи с тем, что в украинском паспорте стоит дзержинская прописка, а это территория Украины.

«Сами понимаете, что меня ждет, если меня отправят в Харьков. Либо я пропаду без вести, либо…», — приводит новостное агентство «Харьков» слова Мухина.

По его словам у него уже готов паспорт гражданина ДНР, за ним необходимо лишь приехать и забрать, также есть справка с пропиской в Горловке. В ноябре Мухин, который опасается депортации из РФ, написал в Федеральную миграционную службу МВД заявление с просьбой предоставить ему временное убежище. По его словам, хочется пожить в мирной обстановке и спокойствии, реабилитироваться.

«Вот мы и приезжаем в Россию. А тут нас ждет такое. Никто не разбирается, если ты нарушил. Нам фактически выносят смертный приговор. Если уже и выдворять меня, то в ДНР, но только не на Украину», — объяснил он.

«Белый» в свою очередь отметил, что этим вопросом будут заниматься.