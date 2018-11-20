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Путин обсудит с Минобороны беспрецедентное перевооружение армии России

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Путин обсудит с Минобороны беспрецедентное перевооружение армии России

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин во вторник работает в Сочи, где проведет совещание с руководством Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он уточнил, что на повестку совещания будут вынесены вопросы реализации гособоронзаказа и вооружения до 2027 года.

«Это банковское обеспечение, контроль, графики, речь также идет о беспрецедентном перевооружении армии», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, как уточнил Песков, российский лидер проведет ряд непубличных встреч. В частности, будет встреча с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

Автор: Кристина Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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