Путин обсудит с Минобороны беспрецедентное перевооружение армии России

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин во вторник работает в Сочи, где проведет совещание с руководством Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он уточнил, что на повестку совещания будут вынесены вопросы реализации гособоронзаказа и вооружения до 2027 года.

«Это банковское обеспечение, контроль, графики, речь также идет о беспрецедентном перевооружении армии», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, как уточнил Песков, российский лидер проведет ряд непубличных встреч. В частности, будет встреча с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.