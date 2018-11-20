Донбасс: украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли ДНР

Донецк, 20 ноября. Украинские силовики за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 40 боеприпасов. Об этом рассказал глава представительства республики в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, за минувшие сутки ВСУ 13 раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Они выпустили по республике 38 снарядов. Под огонь попали поселок шахты Трудовская, села Спартак и Яковлевка на окраинах и в окрестностях Донецка. Кроме того, была обстреляна Ясиноватая и прилегающий к ней населенный пункт Крутая Балка.

Боеприпасы были выпущены по Докучаевску, поселкам Гольмовский, Зайцево, селу Саханка. Украинские военнослужащие применяли гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда ЛНР и ДНР заявили о своей независимости.