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Правнучка Фаберже сулит молодым ювелирам из России большое будущее

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Правнучка Фаберже сулит молодым ювелирам из России большое будущее

Москва, 20 ноября. Правнучка знаменитого русского ювелира Сара Фаберже оценила работы российских мастеров, а также рассказала о мечте снять фильм про историю семьи.

Фаберже посетила выставку JUNWEX Premium, где познакомилась с работами русских ювелиров. Она отметила, что во многих украшениях она увидела наследие своего великого предка.

«Я уверена, что у молодых ювелиров из России большое будущее, — констатировала она. — Несмотря на то, что Карла Фаберже давно нет, его креативность и творчество продолжают жить в его потомках и в современных российских мастерах».

Правнучка Фаберже сулит молодым ювелирам из России большое будущее

Илья Агаджанов из Екатеринбурга, представляющий ювелирное ателье Art I Fact, получил из ее рук приз специальной номинации «Наследие Фаберже». Сама она описывают свою фамилию как «французское имя, русская душа и международная репутация». Фаберже отметила, что история семьи очень богатая — по ней даже можно снять фильм.

«Да, я долго вынашиваю идею [сценария фильма]. Коплю историю уже много лет в своей голове, — приводит ее слова «Профиль». — Рассматриваю варианты, как сделать фильм так, чтобы соединить прошлое и настоящее семьи Фаберже. Но пока я все еще в начале пути».

Автор: Катерина Иванова
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