Правнучка Фаберже сулит молодым ювелирам из России большое будущее

Москва, 20 ноября. Правнучка знаменитого русского ювелира Сара Фаберже оценила работы российских мастеров, а также рассказала о мечте снять фильм про историю семьи.

Фаберже посетила выставку JUNWEX Premium, где познакомилась с работами русских ювелиров. Она отметила, что во многих украшениях она увидела наследие своего великого предка.

«Я уверена, что у молодых ювелиров из России большое будущее, — констатировала она. — Несмотря на то, что Карла Фаберже давно нет, его креативность и творчество продолжают жить в его потомках и в современных российских мастерах».

Илья Агаджанов из Екатеринбурга, представляющий ювелирное ателье Art I Fact, получил из ее рук приз специальной номинации «Наследие Фаберже». Сама она описывают свою фамилию как «французское имя, русская душа и международная репутация». Фаберже отметила, что история семьи очень богатая — по ней даже можно снять фильм.