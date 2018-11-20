Россия всегда держит слово: в Совфеде назвали причины влиятельности РФ на Ближнем Востоке

Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран считает Москву благонадежным торговым и политическим партнером.

«Россия — прекрасный торговый и политический партнер для нас. Она нас понимает, потому что сама является жертвой американских санкций», — констатировал иранский дипломат.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей назвал причины влиятельности России на Ближнем Востоке.

По словам сенатора, она обусловлена тем, что Российская Федерация всегда выполняет взятые на себя обязательства. Кроме того, спикер подчеркнул, что глава внешнеполитического ведомства Ирана реально смотрит на ситуацию.

«Это очень объективная оценка. Все констатируют рост влияния России на Ближнем Востоке. Об этом говорят как наши друзья, так и наши оппоненты. И это влияние обусловлено силой нашей страны: Россия — сильное и влиятельное государство. Для нее характерно одно великолепное качество: мы всегда выполняем взятые на себя обязательства. Если Россия дала слово, то оно его сдержит. И подавляющее большинство стран, которые тянутся к Российской Федерации, в своих стремлениях руководствуются именно этим. Повторюсь, надежность России базируется именно на ее силе и влиянии», — говорит член высшей палаты парламента от Республики Крым.

По мнению сенатора от Республики Крым, все больше и больше государств будут тянуться к России. Это стремление обусловлено тем, что ЕС как структура находится в кризисе, а Соединенные Штаты демонстрируют себя как крайне ненадежного партнера.

«Я думаю, в дальнейшем все больше стран будут искать близости с Россией и отдаляться от Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. В Евросоюзе очень многие страны тянутся к России. Потому что понимают, что с Россией можно иметь дело», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, 19 ноября глава Ирана Хасан Рухани заявил о «провале» попыток США сократить иранский нефтяной экспорт и всей политики Вашингтона в регионе.

Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке: отечественная сторона обеспечивает урегулирование сирийского кризиса. Благодаря поддержке ВКС России удалось уничтожить большую часть боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ), базировавшихся в Сирийской Арабской Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.