Сирия не нуждается в деньгах США: почему зампостпреда США при ООН ставит новые условия Дамаску

Соединенные Штаты Америки продолжают шантажировать Сирию, придумывая все новые и новые причины не оказывать ей финансовую помощь. Как заявил заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, Вашингтон исходит из того, что международное сообщество не станет оказывать помощь в восстановлении Сирии, пока в этой стране не начнется процесс передачи власти.

«Формирование конституционного комитета — это первый и ключевой шаг к политической трансформации в Сирии <…>. Международное сообщество даже не начнет рассмотрение вопроса о предоставлении поддержки в восстановлении, прежде чем станет ясно, что начался устойчивый и необратимый политический процесс», — рассказал Коэн.

По его словам, сирийское правительство якобы замедляет формирование комитета, и России следует повлиять на президента САР Башара Асада.

«Комитет, в котором имеется право вето у Асада или Ирана, не является заслуживающим доверия и не представляет интересы сирийцев», — считает заместитель постоянного представителя США при ООН.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление официальных лиц Соединенных Штатов. В прошлом месяце госсекретарь Майк Помпео также поднимал тему финансовой помощи Сирии. Правда, озвучивал он совсем другое условие.

«Иран и подконтрольные ему силы не должны сохранять присутствие в Сирии. Ответственность за вывод иранских сил из страны лежит на сирийском правительстве, которое несет ответственность за его присутствие там. Мы ясно дали понять: пока Сирия не добьется полного вывода поддерживаемых Ираном сил, она не получит ни единого доллара от США на реконструкцию», — сказал американский госсекретарь 11 ноября, выступая в неправительственном Еврейском институте по вопросам национальной безопасности Америки.

Однако, несмотря на то, что тема финансовой помощи со стороны США и других западных стран регулярно поднимается в публичных выступлениях американских представителей, Башар Асад еще летом этого года заявил, что не позволит Западу быть частью восстановления его страны.

«Придут они с деньгами, или нет. Предложат ли они пожертвование или гранты, что угодно. Нам Запад не нужен. Запад далек от понятия честность. Они не дают, они только берут», — сказал Асад.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Что касается разночтений в словах госсекретаря Майка Помпео и представителя США в Организации Объединенных Наций Джонатана Коэна — ничего удивительного в этом нет, потому что мы постоянно наблюдаем ситуацию, при которой разные представители нынешней администрации президента США дают подчас противоречивые мнения по тем или иным вопросам. Более того, даже от президента США Дональда Трампа мы зачастую слышим прямо противоположные суждения, причем с интервалом в несколько дней или даже часов. Этот стиль нынешнего американского руководства свидетельствует, во-первых, о достаточно низкой компетенции государственных деятелей, а во-вторых, об отсутствии четкой стратегии по тем или иным вопросам», — объяснил собеседник ФАН.

Владимир Шаповалов подчеркнул, что никто не уполномочивал заместителя постпреда США при ООН выражать мнение всего международного сообщества, и то, что прозвучало в его заявлении, конечно, абсолютно не соответствуют действительности.

«США — это не международное сообщество, а только одна из 193-х стран, поэтому представителю США не стоит говорить от имени всего мира. Это, по меньшей мере, не правда. В его словах мы видим традиционное для американцев лицемерие, проявление неоколониализма и державного гегемонизма. Фактически речь идет о том, что Соединенные Штаты осуществляют грубое давление на все остальные страны мира и вмешиваются в решения организации Объединенных Наций, оказывая давление на другие страны, а также вмешиваются во внутреннюю политику Сирийской Арабской Республики, шантажируя народ этой страны», — обратил внимание собеседник ФАН.

По его словам, именно сирийский народ, а не представители США будут решать, кто будут входить в конституционную комиссию, какой будет будущая конституция и кто будет осуществлять управление Сирией.

«Любые попытки ввести некие ограничительные линии и заявить о том, что конкретные политики не должны управлять той или иной страной противоречат всем международным нормам, которые сейчас приняты, Уставу Организации Объединенных Наций и, прежде всего, противоречит принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Пусть представители США в ООН дают советы губернаторам Калифорнии или Техаса, а не суверенному государству и его народу», — считает эксперт.

Как предполагает собеседник ФАН, никто в Сирии не ждет помощи от государства-агрессора, которым являются Соединенные Штаты и было бы странно ожидать, что Вашингтон окажет хоть какую-то помощь сирийскому народу.