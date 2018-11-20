Лавров обсудит со своей коллегой из ЮАР сотрудничество между двумя странами

Москва, 20 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду встретится со своей коллегой из ЮАР Линдиве Сисулу, которая прибудет в Москву 20-23 ноября.

Стороны намерены обсудить вопросы стратегического партнерства, наращивание инвестиций и сотрудничество в научно-технической, гуманитарной сферах. Кроме того, Москва и Претория обсудят актуальные вопросы международной политики, а также предотвращение конфликтов в африканском регионе.

«Россию и ЮАР связывают крепкие узы дружбы и солидарности, сформированные еще во времена борьбы с апартеидом. В нынешнем году вместе с народом Южной Африки в России отметили 100-летние юбилеи лидеров этого движения», — пишет министерство иностранных дел РФ.

Напомним, что 26 июля в Йоханнесбурге, где проходил саммит БРИКС, состоялась первая встреча президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафозы. По итогам встречи было принято решение о стратегическом партнерстве между двумя странами.