Жесткий ответ Вашингтону: эксперт объяснил, зачем России размещать ракеты на Кубе

Западный мир боится, что Россия может создать военную базу на Кубе в качестве ответа на планы президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет, в частности, британское издание The Daily Star со ссылкой на исследование Джеймстаунского фонда.

В интервью Федеральному агентству новостей известный российский политолог Сергей Марков объяснил смысл создания военной базы РФ на Кубе и размещения там российских ракет, а также оценил общее состояние отношений Москвы и Вашингтона.

Российский щит

— Сергей Александрович, насколько в сегодняшних реалиях мировой политики возможно возвращение российской военной базы на Кубу?

— Это абсолютно реально. У России и Кубы есть общие интересы, в которые вписывается возвращение российской военной базы на Остров Свободы. Куба заинтересована в российских военных, поскольку официальная Гавана сейчас чувствует нарастающую угрозу со стороны США.

— Вашингтон давит на кубинские власти?

— Дело в том, что США, как известно, отказались от политики примирения с Кубой, которую пытался проводить Барак Обама. Президент Дональд Трамп отказался от этой политики примирения. Вашингтон стал занимать новую, жесткую позицию по отношению к Гаване. Кроме того, Штаты отказались от ядерной сделки с Ираном. Все эти факторы дают понять другим игрокам, что США не ценят договоренностей, не ценят мир.

— Есть ли другие факторы напряженности в регионе?

— Совершенно очевиден запредельный рост военных расходов США. Это делается ими с целью обеспечения своего военного доминирования. У Гаваны, безусловно, есть серьезные основания полагать, что за этим может последовать военная агрессия США против Кубы. Кроме того, Остров Свободы теряет внешнюю поддержку со стороны такого игрока, как Венесуэла. После того как умер президент Боливарианской республики Уго Чавес, в этой латиноамериканской стране прошли серьезные процессы по дестабилизации ситуации.

— Зачем Россия Кубе, понятно. Но объясните, в чем смысл военного присутствия на Кубе для России?

— У России, конечно, тут есть свой интерес. Наша страна в свое время вывела военные базы из Кубы, надеясь на развитие хороших отношений с США. Однако сейчас уже можно определенно точно сказать, что хороших отношений со Штатами построить не получается. Вспомните: чем более доброжелательно вела себя с Америкой Россия, тем более агрессивно начинал вести себя Вашингтон.

— И что из этого следует?

— Думаю, легкая доля агрессивности с российской стороны могла бы в значительной степени улучшить отношения Москвы и Вашингтона. Вернуть российские ракеты на Кубу было бы очень правильным решением, с точки зрения российских силовиков.

Россия сосредотачивается

— Когда же может произойти размещение российской военной базы на Кубе?

— Загадывать точно здесь, конечно, нельзя. Это может произойти в любой момент. Ситуация очень нестабильная. Решение о создании военной базы может очень долго приниматься и затем очень быстро быть воплощено в жизнь.

— На Земле есть много точек, где Россия могла бы укрепить военное присутствие. Стоит ли ждать массового появления новых военных баз РФ по всему миру?

— Вообще говоря, нет. Россия, наоборот, пытается сосредоточить свои ресурсы. Конкретно же на Кубе, действительно, следует вернуться к идее поставить туда наши ракеты средней дальности. Создать российскую базу на Кубе необходимо в том случае, если США будут развертывать свои ракеты средней дальности в Европе, — это было бы достаточно жестким ответом Вашингтону. Выход США и ДРСМД как раз возобновил вопрос о восстановлении российской военной базы на Кубе.

— В свете потенциального выхода США из ДРСМД высказывалось мнение о том, что блок НАТО может развернуть свои ракеты на Украине, в непосредственной близости от наших границ. Успеем ли мы развернуть при этом свою базу на Кубе?

— Во-первых, даже при развертывании базы на Украине американцы не сразу будут стрелять. Во-вторых, развернуть базу на Кубе можно достаточно быстро при наличии соответствующего политического решения российских властей.